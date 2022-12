Bắc Giang: Thu nội địa đạt trên 16 nghìn tỷ đồng, riêng thu từ đất đạt trên 9,6 nghìn tỷ đồng

(TBTCO) - Năm 2022, Cục Thuế Bắc Giang thu ngân sách đạt 16.409 tỷ đồng, đạt 172,9% so với dự toán trung ương giao, đạt 130,7% so với dự toán phấn đấu UBND tỉnh giao. Đáng chú ý, có 8 huyện, thành phố thu hoàn thành vượt mức dự toán; có 15/16 chỉ tiêu, sắc thuế nộp ngân sách vượt dự toán.

Thu ngân sách vượt 30% dự toán phấn đấu

Chiều 29/12, Cục Thuế Bắc Giang tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2023 và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.

Báo cáo kết quả công tác thuế của Cục Thuế Bắc Giang cho thấy, năm 2022, thu nội địa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ước được 16.409 tỷ đồng, đạt 172,9% so với dự toán trung ương giao, đạt 130,7% so với dự toán UBND tỉnh giao, trong đó: thu thuế, phí ước được 6.793 tỷ đồng, đạt 136,1% so với dự toán trung ương giao, đạt 123,1% so với dự toán UBND tỉnh giao.

Thu tiền sử dụng đất ước được 9.616 tỷ đồng, đạt 213,7% so với dự toán trung ương giao, đạt 136,8% so với dự toán UBND tỉnh giao.

Bà Lâm Thị Hương Thành - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang thay mặt Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho Cục Thuế tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Danh Lam

Đánh giá kết quả theo chỉ tiêu, khu vực thu, lãnh đạo Cục Thuế Bắc Giang cho hay, thu từ khu vực doanh nghiệp (DN) nhà nước trung ương ước được 431 tỷ đồng, đạt 100,2% so với dự toán, bằng 93,6% so với cùng kỳ. Nguyên nhân số thu thấp hơn cùng kỳ là do khu vực này không có nguồn thu mới; số thu khu vực này tập trung chủ yếu tại một số DN như: Công ty than 45 - Chi nhánh Tổng công ty Than Đông Bắc; Công ty Nhiệt điện Sơn Động và Viettel chi nhánh Bắc Giang.

Ghi nhận những đóng góp vào thành tích chung của toàn ngành Thuế cả nước, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba. Đây là phần thưởng cao quý, xứng đáng cho những thành tích xuất sắc trong suốt quá trình phấn đấu không mệt mỏi của tập thể cán bộ, công chức, người lao động Cục Thuế tỉnh Bắc Giang góp phần vào sự nghiệp phát triển, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài ước được 1.230 tỷ đồng, đạt 129,5% dự toán trung ương giao, đạt 102,5% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 79,4% so với cùng kỳ.

Số thu từ khu vực này tăng so với dự toán, song vẫn đạt thấp so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do: Năm 2021, Cục Thuế Bắc Giang chỉ đạo tăng cường thực hiện việc thanh tra, kiểm tra theo các đề án tăng thu, do đó đã xử lý truy thu thuế của một số DN với số lượng thuế lớn, nên đã làm tăng thu cho ngân sách nhà nước (NSNN). Sang năm 2022, các DN đã dần đi vào nề nếp, việc kê khai thuế đã sát, đúng với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, do vậy tình hình vi phạm gian lận về thuế của người nộp thuế (NNT) đã giảm rõ rệt.

Mặt khác, thực hiện Nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ, một số DN dự kiến có số thuế thu nhập DN của năm 2022 phát sinh nhưng chưa đến thời hạn phải nộp. Ngoài ra, có một số DN đang được hưởng chính sách ưu đãi nên chưa đến thời điểm phải kê khai nộp thuế.

Theo báo cáo của Cục Thuế Bắc Giang, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ước được 1.500 tỷ đồng, đạt 133,2% dự toán trung ương giao, đạt 125,0% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 101,1% so với cùng kỳ. Nguyên nhân đạt cao so với dự toán là do trong năm 2022 kinh tế của tỉnh có mức tăng trưởng cao đã tác động tích cực đến các DN sản xuất kinh doanh trên địa bàn, từ đó phát sinh số thuế nộp ngân sách lớn, điển hình như: Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài gòn - Bắc Giang nộp 41,8 tỷ đồng; Công ty May Hà Phong nộp 49,8 tỷ đồng; Công ty TNHH Hòa Phú INVETST nộp 34,8 tỷ đồng; Công ty cổ phần May xuất khẩu Hà Bắc nộp 26,3 tỷ đồng...

Cũng theo báo cáo của Cục Thuế Bắc Giang, thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trên địa bàn ước được 1.230 tỷ đồng, đạt 148,2% dự toán trung ương giao, đạt 143,0% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 129,0% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân số thu tăng là do thị trường bất động sản (BĐS) những tháng đầu năm 2022 trên địa bàn diễn ra sôi động, phát sinh số nộp ngân sách tăng cao; cùng đó các DN trên địa bàn hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng, thu nhập của người lao động ổn định, thực hiện quyết toán thuế TNCN tăng cao so cùng kỳ; một số DN được thành lập mới và DN mở rộng đầu tư nên đã làm tăng số chuyên gia có thu nhập cao sang làm việc dẫn đến thuế TNCN năm 2022 tăng.

Tiếp tục đồng hành hỗ trợ người nộp thuế vượt qua khó khăn

Cùng với số thu từ thuế, phí tăng, số thu các khoản liên quan đến đất cũng tăng trưởng khá. Cụ thể, thu tiền thuê đất ước được 486 tỷ đồng, đạt 486,0% dự toán, đạt 285,9% chỉ tiêu phấn đấu UBND tỉnh giao. Thu lệ phí trước bạ ước được 716 tỷ đồng, đạt 127,9% dự toán giao, bằng 115,3% so với cùng kỳ. Nguyên nhân tăng do thị trường bất động sản (BĐS) tỉnh Bắc Giang đang là “tâm điểm” nóng của thị trường BĐS vùng ven, nhiều dự án được cấp mới cũng như giao dịch chuyển nhượng nhà, đất gia tăng.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh tặng hoa chúc mừng cán bộ, công chức, người lao động Cục Thuế Bắc Giang. Ảnh: Danh Lam

Ngoài ra, những tháng cuối năm 2021 đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và DN diễn ra bình thường tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có thêm thu nhập, nhu cầu mua sắm phương tiện cũng tăng so với cùng kỳ, do đó số thu lệ phí trước bạ tăng. Tuy nhiên, từ tháng 8 năm 2022 đến nay, số thu lệ phí trước bạ đang có xu hướng giảm mạnh, do siết chặt hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng BĐS…

Bên cạnh đó, số thu tiền sử dụng đất ước được 9.616 tỷ đồng, đạt 213,7% dự toán trung ương giao, đạt 136,8% dự toán UBND tỉnh giao. Nguyên nhân số thu tiền sử dụng đất tăng cao so với dự toán là do thị trường kinh doanh BĐS năm 2022 trên địa bàn vẫn duy trì ổn định, một số dự án đấu giá quyền sử dụng đất của các huyện, thành phố được tổ chức vào thời điểm cuối tháng 12/2021 có thời hạn nộp tiền trúng đấu giá vào những tháng đầu năm 2022…

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Bá Ngọc - Cục trưởng Cục Thuế Bắc Giang, cho rằng kết quả đạt được sẽ là nền tảng quan trọng để cục thuế tiếp tục triển khai hiệu quả nhiệm vụ công tác thuế năm 2023. Theo đó, để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Cục Thuế Bắc Giang tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ NNT, góp phần giúp NNT duy trì, phục hồi sản xuất kinh doanh; triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, chống trốn lậu thuế, thu hồi nợ đọng thuế.

Cùng đó, cục thuế tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa công tác quản lý thuế gắn với cải cách hành chính; nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; chú trọng công tác bồi dưỡng chất lượng đội ngũ công chức; ngăn ngừa tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan thuế các cấp.../.