Doanh nghiệp bảo hiểm vượt khó để tăng trưởng những tháng đầu năm Đến nay, thị trường bảo hiểm có 78 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm (trong đó có 31 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 19 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm, 26 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm) và 1 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài. Từ đầu năm tới nay, trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn và thị trường bảo hiểm cũng chịu tác động không nhỏ, tuy nhiên, các doanh nghiệp bảo hiểm đã nỗ lực vượt khó để tăng trưởng. Tính đến hết tháng 4/2023, tổng tài sản của các doanh nghiệp ước đạt 849.411 tỷ đồng, tăng 14,18% so với cùng kỳ năm trước. Các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 708.373 tỷ đồng, tăng 14,41% so với cùng kỳ năm trước. Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 552.325 tỷ đồng, tăng 12,71% so với cùng kỳ năm trước. Tổng nguồn vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 179.421 tỷ đồng, tăng 13,46% so với cùng kỳ năm trước. Cũng trong 4 tháng đầu năm, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 75.338 tỷ đồng, tăng 1,12% so với cùng kỳ năm trước, trong khi đó, tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 23.521 tỷ đồng, tăng 20,71% so với cùng kỳ năm trước.