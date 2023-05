Bài 2: Vào cuộc kịp thời và những chuyển biến từ thực tiễn

(TBTCO) - Sáng ngày 27/5, giá vàng do Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) công bố lúc 8h30 có sự biến động nhẹ so với sáng qua, giảm nhẹ 50.000 đồng/lượng chiều mua vào nhưng tăng 50.000 đồng/lượng chiều bán ra so với hôm qua.