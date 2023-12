Bảo đảm cung cấp điện dịp lễ, tết, sự kiện chính trị, văn hoá lớn trong năm 2024

Tại chỉ thị này, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam được giao nhiệm vụ xây dựng phương án cung cấp nhiên liệu (than, khí, dầu) đảm bảo đầy đủ, liên tục và ổn định cho nhu cầu phát điện các nhà máy điện; đôn đốc đảm bảo vận hành tin cậy các nhà máy điện do tập đoàn quản lý để đảm bảo cung cấp điện toàn hệ thống.