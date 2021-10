Bảo hiểm Bảo Việt - doanh nghiệp phi nhân thọ chuyển đổi số tốt nhất Việt Nam

Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt vừa vinh dự nhận được giải thưởng Sáng kiến bảo hiểm số của năm 2021 (Digital Insurance Initiative of the Year – Việt Nam) do Insurance Asia Awards 2021 đánh giá và trao tặng.

Gần 2 năm qua, Covid-19 đã tạo ra cho thế giới rất nhiều khó khăn và thách thức nhưng đồng thời cũng là cơ hội để các doanh nghiệp khẳng định vị thế vững chắc của mình khi nhạy bén tìm ra các hướng đi mới để tiếp tục tăng trưởng và phát triển. Trong bối cảnh bùng nổ của các giao dịch điện tử ở tất cả các lĩnh vực trong xã hội, chuyển đổi số là vũ khí quan trọng nhất trong cuộc chiến cạnh tranh về trải nghiệm khách hàng. Để thích ứng với thời cuộc, các doanh nghiệp đều chạy đua chuyển hoạt động lên môi trường số. Bảo hiểm Bảo Việt - doanh nghiệp phi nhân thọ chuyển đổi số tốt nhất Việt Nam Bảo hiểm Bảo Việt không ngừng đẩy mạnh đầu tư phát triển, ứng dụng công nghệ đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng khi số hóa xuyên suốt các quy trình bảo hiểm từ tư vấn, thẩm định, cấp giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử, chữ ký số, cho đến thực hiện giám định, bồi thường trực tuyến rút ngắn thời gian chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng. Luôn giữ vững tôn chỉ đặt khách hàng làm trung tâm, Bảo hiểm Bảo Việt tiên phong tạo nên những đột phá nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng về sản phẩm dịch vụ cũng như đáp ứng nhu cầu ngày một gia tăng về sự tiện lợi, nhanh chóng và được cá nhân hóa dành cho người tiêu dùng. Song song đó là xây dựng và triển khai các sản phẩm mới, đều thực hiện trên nền tảng trực tuyến, đã tạo nên một hệ sinh thái khép kín và mang lại được sự trải nghiệm thuận tiện cho khách hàng, một số sản phẩm số InsurTech của Bảo hiểm Bảo Việt như: Travel Easy, Flight Easy, E-cargo, Cyber liability, E-claim, Baoviet Direct... Trước tình hình phức tạp của đại dịch Covid quay trở lại và tác động trên mọi mặt đến kinh tế Việt Nam, lĩnh vực hỗ trợ chăm sóc, tăng cường sức khỏe cho các khách hàng tham gia bảo hiểm trực tuyến đặc biệt được Bảo hiểm Bảo Việt quan tâm. Đáng chú ý, với ứng dụng quản lý bồi thường trên điện thoại di động - ứng dụng Baoviet Direct, việc tương tác, giải quyết quyền lợi bảo hiểm của khách hàng cũng trở nên dễ dàng hơn. Gần đây, Bảo hiểm Bảo Việt cũng vừa ký hợp tác cùng Tập đoàn Hitachi và Công ty TNHH Hitachi Asia (Việt Nam) triển khai tính năng “Sức khỏe là Vàng” trên Baoviet Direct - ứng dụng nền tảng công nghệ trí thông minh nhân tạo (AI) – sẽ phân tích các chỉ số, thói quen sinh hoạt, các chỉ số xét nghiệm, tiền sử bệnh đã có để đưa ra những thông tin hữu ích về sức khỏe hiện tại của khách hàng, đánh giá các rủi ro sức khỏe tiềm ẩn... Các bệnh được dự đoán là 8 bệnh nghiêm trọng bao gồm: bệnh ung thư, u ác tính, bệnh tim mạch, bệnh tiểu đường, bệnh tai biến mạch máu não, bệnh thận, bệnh cao huyết áp, bệnh tuyến tụy, bệnh về gan. Ứng dụng còn đưa ra các nguyên nhân, thói quen không tốt dễ dẫn đến rủi ro và các khuyến cáo giúp thay đổi hành vi một cách cụ thể, góp phần gia tăng sức khỏe người Việt. Với tất cả những đóng góp và nỗ lực trên chặng đường thúc đẩy chuyển đổi số ngành bảo hiểm nói chung và doanh nghiệp nói riêng, những giá trị mang lại đến cho khách hàng cùng thành quả đạt được trong một năm qua chính là tiền đề cho việc ghi nhận giải thưởng vinh danh dành cho Bảo hiểm Bảo Việt – Sáng kiến bảo hiểm số của năm 2021 - Việt Nam. Bảo hiểm Bảo Việt vinh dự là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam duy nhất được trao tặng giải thưởng danh giá này. Trên chặng đường tiếp theo, Bảo hiểm Bảo Việt sẽ tiếp tục tập trung tận dụng tối đa các cơ hội và hiệu quả mà công nghê mang lại, để nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng tiếp cận, thích ứng với những tiến bộ khoa học kỹ thuật của sự phát triển chung xã hội và thế giới./.

H.C