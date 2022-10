Bảo hiểm khoản vay: Phí ít, lợi nhiều và giàu tính nhân văn

(TBTCO) - Với ưu điểm “phí ít, lợi nhiều” và hoàn toàn mang tính tự nguyện, sản phẩm bảo hiểm khoản vay VietinCare của Bảo hiểm VietinBank - VBI ngày càng khẳng định vai trò là “người đồng hành” tin cậy với mỗi khách hàng vay vốn trước các rủi ro khó lường trong cuộc sống.

Chia sẻ bớt gánh nặng tài chính, giúp gia đình vượt qua khó khăn; chi trả quyền lợi nhanh chóng, chính xác… là những quyền lợi thiết thực và nhân văn của loại hình sản phẩm bảo hiểm khoản vay.

Bồi thường hơn 1 tỷ đồng cho khách hàng không may tử vong

Ra đời với mục đích bảo đảm an toàn cho khoản vay của khách hàng trong trường hợp người đi vay mất khả năng trả nợ khi gặp rủi ro tử vong, hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn, đến nay Bảo hiểm khoản vay VietinCare đang dần khẳng định được giá trị thực tiễn và tính nhân văn sâu sắc. Sản phẩm đồng thời cung cấp cho ngân hàng công cụ bảo vệ hữu hiệu trong trường hợp khách hàng không may xảy ra rủi ro, mất khả năng trả nợ.

Đại diện Bảo hiểm VietinBank - VBI cho biết, ngày 27/10 vừa qua, VBI đã thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm số tiền hơn 1 tỷ đồng cho gia đình khách hàng Nguyễn Đình Kiên (Hải Dương) không may tử vong do tai nạn trượt ngã. Được biết, anh Kiên là khách hàng vay vốn tại Ngân hàng VietinBank - Chi nhánh Đông Hải Dương, tham gia Bảo hiểm Khoản vay VietinCare với số phí 7,5 triệu đồng hồi tháng 6/2022.

Đại diện Bảo hiểm VietinBank - VBI và Ngân hàng VietinBank chi nhánh Đông Hải Dương chi trả số tiền hơn 1 tỷ đồng cho gia đình khách hàng Nguyễn Đình Kiên tham gia Bảo hiểm khoản vay VietinCare.

Thành công của Bảo hiểm khoản vay VietinCare tới từ chính ý nghĩa nhân văn của sản phẩm khi “phí ít, lợi nhiều”, hoàn toàn mang tính tự nguyện, hỗ trợ thiết thực cho gia đình người vay vốn trong những thời điểm mất mát, khó khăn nhất để nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Vào ngày 28/8/2022, anh Kiên không may trượt chân ngã từ trên mái nhà dẫn đến tử vong. Ngay khi nhận được tin báo từ gia đình, VBI Hải Dương đã nhanh chóng gửi lời chia buồn, động viên tới gia đình khách hàng, đồng thời gấp rút phối hợp Ngân hàng VietinBank Đông Hải Dương thu thập các hồ sơ liên quan, hướng dẫn gia đình thực hiện các thủ tục chi trả quyền lợi bảo hiểm. Theo đó, tổng số tiền chi trả cho gia đình anh Kiên là 1.005.000.000 đồng, bao gồm: dư nợ gốc, lãi tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm; trợ cấp mai táng phí...

Tại buổi lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm, đại diện gia đình anh Kiên cho biết, việc bảo hiểm hỗ trợ giải quyết thủ tục nhanh chóng, giúp gia đình vơi bớt nỗi đau mất mát và san sẻ bớt gánh nặng tài chính khi gia đình mất đi trụ cột kinh tế.

Đồng hành vượt qua khó khăn

Trước đó, phía VBI đã chi trả hơn 2 tỷ đồng cho gia đình khách hàng Phan Thị Thu Hà (Bình Định) không may tử vong do giật điện. Cụ thể, ngày 7/3/2022, khi vay vốn tại Ngân hàng VietinBank để phát triển công việc kinh doanh, bà Hà đã mua gói bảo hiểm khoản vay - VietinCare, với mức phí là 15 triệu đồng. Không may đến giữa tháng 5/2022, do sơ suất bà Hà bị điện giật dẫn đến tử vong.

Ngay khi nhận được tin báo từ gia đình khách hàng, VBI đã thăm hỏi, động viên và hướng dẫn gia đình khách hàng hoàn thiện các thủ tục để được chi trả bảo hiểm theo quy định. Căn cứ theo quyền lợi bảo hiểm và xác nhận dư nợ của bà Hà tại Ngân hàng VietinBank - chi nhánh Bình Định, ngày 28/7/2022, VBI đã chi trả số tiền bảo hiểm lên tới 2 tỷ đồng. Ngoài ra, VBI còn hỗ trợ thêm 5 triệu đồng tiền mai táng cho gia đình khách hàng. Các thủ tục được phía bảo hiểm thực hiện nhanh chóng ngay sau khi nhận các hồ sơ liên quan như xác nhận tai nạn, giấy chứng nhận bảo hiểm số, xác nhận dư nợ...

Theo đại diện VBI, sau nhiều năm triển khai, sản phẩm bảo hiểm khoản vay đã trở thành điểm tựa tài chính vững chắc dành cho các khách hàng vay vốn. Sản phẩm đã chứng minh tính nhân văn sâu sắc, hỗ trợ hàng nghìn gia đình vượt qua khó khăn khi mất đi trụ cột kinh tế.

