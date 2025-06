Bị lừa cài đặt ứng dụng giả mạo, khách hàng được bảo hiểm chi trả 20 triệu đồng

(TBTCO) - Theo cảnh báo từ các cơ quan chức năng, các hình thức lừa đảo trên không gian mạng thông qua yêu cầu cài đặt ứng dụng giả mạo vẫn tiếp diễn với nhiều cách thức, thủ đoạn tinh vi. Những kẻ xấu đã lợi dụng sự thiếu cảnh giác của người dùng để chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Trường hợp của anh H.V.T trú tại xã Easar, huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk vừa bị đối tượng giả mạo lừa hơn 72 triệu đồng là một ví dụ điển hình.

Ngày xảy ra vụ việc, anh T bất ngờ nhận được một cuộc gọi hình ảnh (video call) từ tài khoản lạ trên zalo yêu cầu anh tải ứng dụng Dịch vụ công qua đường link được gửi đến để thực hiện khai báo định danh mức 2 cho anh và con trai.

Sau khi cài đặt ứng dụng, đối tượng này yêu cầu anh mở ứng dụng ví điện tử quay camera lấy hình ảnh khuôn mặt để hoàn tất sinh trắc học. Sau đó, với lý do tài khoản ví điện tử của anh chưa được liên kết, đối tượng tiếp tục yêu cầu anh chuyển một khoản tiền đến tài khoản của bên thứ ba với lý do “phí thanh toán hỗ trợ định danh”.

Không lâu sau khi thực hiện chuyển tiền, anh phát hiện tài khoản ví điện tử và ngân hàng của anh bị trừ 72,4 triệu đồng.

Sau khi trình báo cơ quan chức năng, anh T được cơ quan xác nhận đường link và ứng dụng đối tượng lạ mặt yêu cầu anh truy cập và cài đặt đều là giả mạo. Và toàn bộ số tiền 72,4 triệu đồng của anh đã bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt.

Do trước đó, anh T đã tham gia gói bảo hiểm an ninh mạng của Bảo hiểm VietinBank – VBI trên ứng dụng Viettel Money, khi nhận thông tin từ bộ phận Chăm sóc khách hàng của Viettel Money, Bảo hiểm VietinBank – VBI đã nhanh chóng phối hợp với cơ quan chức năng thẩm định hồ sơ và thực hiện chi trả bồi thường 20 triệu đồng theo quyền lợi hợp đồng bảo hiểm an ninh mạng mà anh T đã đăng ký.

Anh T đã tham gia gói bảo hiểm an ninh mạng của Bảo hiểm VietinBank – VBI trên ứng dụng Viettel Money. Ảnh: VBI.

Chia sẻ về sự việc, anh T cho biết, tại thời điểm đăng ký mua bảo hiểm an ninh mạng, anh cũng chưa lường trước có ngày mình rơi vào trường hợp bị lừa mất tiền, nhưng vì thấy mức phí chỉ vài nghìn đồng/tháng cho cả quyền lợi an ninh tài khoản và tai nạn nên anh đã tham gia. Bị lừa số tiền hơn 72 triệu đồng là một mất mát rất lớn đối với gia đình anh, nhưng anh cũng cảm thấy may mắn vì đã đăng ký gói bảo hiểm và được công ty bảo hiểm hỗ trợ tài chính kịp thời.

Theo khảo sát của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA), cứ 220 người dùng smartphone thì sẽ có 1 người là nạn nhân của lừa đảo trực tuyến, tỷ lệ là 0,45%. Tổng thiệt hại do lừa đảo trực tuyến gây ra trong năm 2024 ước tính lên tới 18.900 tỉ đồng.

Trong bối cảnh lừa đảo trực tuyến ngày càng gia tăng, bên cạnh việc nâng cao cảnh giác và có kiến thức sử dụng các công cụ điện tử an toàn, việc trang bị các sản phẩm bảo hiểm như bảo hiểm an ninh mạng cũng được xem là phương thức bảo vệ thiết thực để giảm thiểu rủi ro và thiệt hại trước những rủi ro không lường trước./.