Bảo hiểm nhân thọ trước làn gió mới

(TBTCO) - Thị trường bảo hiểm những tháng đầu năm 2024 đã chứng kiến sự thay đổi vị trí “ghế nóng” của nhiều doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ. Các tân CEO đều là những người có nhiều kinh nghiệm trong ngành bảo hiểm và được kỳ vọng sẽ mang tới “làn gió mới” cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hướng đến một thị trường bảo hiểm phát triển lành mạnh, bền vững.

Bà Elena Butarova - Tân CEO BIDV MetLife đã có hơn 3 thập kỷ gắn bó với ngành bảo hiểm. Ảnh Phan Hà

Kỳ vọng vào CEO mới

Ngày 15/4, BIDV MetLife chính thức giới thiệu bà Elena Butarova trên cương vị mới - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ BIDV MetLife. Bà Elena Butarova sẽ phụ trách tổng thể về tầm nhìn, chiến lược phát triển và vận hành tất cả các hoạt động kinh doanh của BIDV MetLife.

Hướng tới thị trường minh bạch, hiệu quả Theo các chuyên gia trong ngành bảo hiểm, hơn bao giờ hết, thị trường cần một luồng gió mới đến từ bộ máy thượng tầng, mang theo tư duy mới, cách làm mới để vừa đem đến thành công bền vững cho doanh nghiệp, vừa tạo dựng được niềm tin với người tiêu dùng. Đồng thời cùng hướng đến một thị trường bảo hiểm minh bạch, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng.

Được biết, tân CEO BIDV MetLife đã có hơn 3 thập kỷ gắn bó với ngành bảo hiểm, trong đó hơn 20 năm làm việc tại MetLife và đã trải qua nhiều vị trí, vai trò khác nhau tại các thị trường đa dạng trên thế giới. “Mỗi nơi lại sở hữu nền văn hóa, phong tục tập quán và tốc độ phát triển kinh tế riêng biệt, đòi hỏi những chiến lược kinh doanh linh hoạt để đáp ứng nhu cầu thị trường” - bà Elena Butarova chia sẻ.

Với tâm huyết và kinh nghiệm dày dặn trong ngành bảo hiểm, bà Elena Butarova được kỳ vọng sẽ phát huy tốt sức mạnh tổng hợp của BIDV và MetLife, hướng tới thúc đẩy bước chuyển mình mạnh mẽ của BIDV MetLife sau chặng đường 10 năm thành lập và phát triển tại Việt Nam.

Trước đó, AIA Việt Nam cũng thông báo về việc bổ nhiệm ông Andrew Loh chính thức giữ vị trí Tổng Giám đốc của công ty kể từ ngày 25/3/2024. Theo đó, ông Andrew Loh chịu trách nhiệm quản lý và điều hành tất cả các hoạt động của AIA Việt Nam. Ông Andrew gia nhập Tập đoàn AIA từ năm 2017 và từng đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau như: Tổng Giám đốc AIA Campuchia, Phó Tổng Giám đốc Tài chính và Giám đốc Định phí của AIA Malaysia...

Lãnh đạo Tập đoàn AIA đánh giá ông Andrew Loh có nhiều kinh nghiệm trong ngành bảo hiểm, xoay quanh quản lý tài chính, quản trị rủi ro, phân phối, phát triển và vận hành sản phẩm. Với kiến thức về thị trường tài chính và bảo hiểm trong khu vực, khả năng lãnh đạo cùng tầm nhìn sâu rộng, tân CEO AIA Việt Nam được kỳ vọng sẽ điều hành công ty thực hiện thành công chiến lược "lấy khách hàng làm trung tâm", hướng tới sự tăng trưởng bền vững trong thời gian tới.

Mới đây, ông Khamsaya Soukhavong đã được Bộ Tài Chính chấp thuận làm Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Mirae Asset Prévoir thay thế ông Ko Young Wan kể từ ngày 16/04/2024 căn cứ theo công văn số 3963/BTC-QLBH của Bộ Tài chính. Với hơn 25 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính và bảo hiểm, ông Khamsaya Soukhavong sẽ tiếp tục dẫn dắt Mirae Asset Prévoir phát triển theo định hướng chiến lược chung của công ty.

Một doanh nghiệp bảo hiểm khác là MB Ageas Life, trước đó cũng thông báo bổ nhiệm ông Bùi Trung Kiên làm Tổng giám đốc theo Công văn số 1838/BTC-QLBH của Bộ Tài chính. Ông Bùi Trung Kiên được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng hoạt động kinh doanh, mở rộng thị phần và đưa MB Ageas Life vươn lên, chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu trong ngành bảo hiểm nhân thọ tại thị trường Việt Nam.

Đại diện Ban lãnh đạo MB Ageas Life chia sẻ, dù gia nhập trong bối cảnh thị trường bảo hiểm nhân thọ đang gặp nhiều khó khăn, nhưng với kinh nghiệm và năng lực điều hành xuất sắc, công ty tin tưởng ông Bùi Trung Kiên sẽ dẫn dắt và phát triển MB Ageas Life ngày càng vững mạnh, giữ vững vị thế và bứt phá.

Tin tưởng và cam kết tăng trưởng bền vững

Ông Andrew Loh cũng bày tỏ niềm vui khi được tin tưởng bổ nhiệm vào vị trí mới. "Chúng tôi kiên định với mục tiêu đặt khách hàng làm trung tâm, cung cấp dịch vụ chất lượng và phát triển bền vững, giúp nhiều người Việt được bảo hiểm tốt hơn. Đây là những trụ cột nhằm mang lại trải nghiệm tối ưu cho khách hàng" - ông Andrew Loh nhấn mạnh.

Ông Andrew Loh cũng tin tưởng AIA Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng bền vững, tiếp nối kết quả trong những năm qua. Thời gian tới, công ty sẽ tăng cường chất lượng và năng lực cạnh tranh của kênh phân phối theo mô hình đại lý ngoại hạng, đồng thời giới thiệu các sản phẩm trong hệ sinh thái Sống khỏe AIA Vitality. Công ty hướng tới đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng trên đa khía cạnh: sức khỏe tài chính - thể chất - tinh thần.

Bà Elena Butarove nhấn mạnh, dù ở bất kỳ môi trường nào 3 yếu tố cốt lõi dẫn đến thành công, bao gồm: định hướng phát triển kinh doanh phù hợp, đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và chiến lược đáp ứng nhu cầu khách hàng luôn thay đổi.

Bà Elena Butarove nhận định: “Nhu cầu của khách hàng ngày nay ngày càng đa dạng và biến chuyển nhanh chóng. Do đó, việc am hiểu và thấu hiểu nhu cầu khách hàng là điều then chốt để doanh nghiệp gặt hái thành công”.

Với triết lý “coi khách hàng là trọng tâm”, bà Elena Butarove tin tưởng đây chính là kim chỉ nam dẫn dắt bà và MetLife chinh phục được những thị trường mới, mang đến những giá trị thiết thực cho khách hàng.

“Thành công của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm niềm tin của khách hàng, sự ổn định về tài chính, định vị giá trị rõ ràng và quy trình chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp” - bà Elena Butarova chia sẻ. “BIDV MetLife sẽ luôn nỗ lực để mang đến cho khách hàng dịch vụ tốt nhất, xứng đáng với niềm tin mà họ đã dành cho chúng tôi”.

Ông Khamsaya Soukhavong - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Bảo hiểm nhân thọ Mirae Asset Prévoir chia sẻ: “Chúng tôi nhận thấy vẫn còn rất nhiều cơ hội khi tham gia thị trường bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam. MAP Life luôn điều chỉnh mô hình của mình cho phù hợp với yêu cầu của thị trường và chúng tôi sẽ tiếp tục giữ vững định hướng của mình, với mục tiêu cuối cùng là bảo vệ con người trước những rủi ro trong cuộc sống”.

