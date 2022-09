Bảo hiểm vật chất xe ô tô của Bảo hiểm VietinBank - VBI là giải pháp bảo vệ dành cho phương tiện vận chuyển của cá nhân và doanh nghiệp. Theo đó, người được bảo hiểm sẽ được bồi thường cho những thiệt hại vật chất do thiên tai, tai nạn bất ngờ, không lường trước được (đâm, va, lật, đổ, hỏa hoạn, cháy, nổ..); tai họa bất khả kháng do thiên nhiên; mất toàn bộ xe do trộm, cướp… Sản phẩm bảo hiểm vật chất xe ô tô của VBI được nhận định là cạnh tranh nhất trên thị trường với nhiều ưu điểm như: hệ thống garage lớn nhất, cấp bảo hiểm sau 1 phút, giám định online và bồi thường siêu tốc.