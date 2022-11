Phối hợp bảo vệ quyền lợi người lao động Việc các đơn vị sử dụng lao động, doanh nghiệp để nợ đọng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) với số tiền lớn đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích an sinh hợp pháp, chính đáng của người lao động. Do đó, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động, thời gian qua, ngành BHXH Việt Nam đã tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT; thành lập các đoàn công tác của BHXH Việt Nam do tổng giám đốc và các phó tổng giám đốc làm trưởng đoàn làm việc với 63 BHXH tỉnh, thành phố để đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thu, thu nợ, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm nhân thọ và công tác khám, chữa bệnh BHYT…