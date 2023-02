Sản lượng hàng hóa vận tải tuyến quốc tế đạt gần 1,3 triệu tấn Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Xuân Sang, Việt Nam đang có hệ thống cảng biển tổng thể hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa, thỏa mãn các nhu cầu đột biến và nhu cầu hàng hóa trong bối cảnh đặc biệt. Sản lượng hàng hóa vận tải tuyến quốc tế của đội tàu Việt Nam tăng cao so với cùng kỳ, đạt gần 1,3 triệu tấn hàng hóa. Doanh thu, lợi nhuận của các doanh nghiệp vận tải biển đều tăng, một phần do cước vận tải tăng, phần khác là do chất lượng đội tàu cũng được tiếp tục cải thiện, cơ cấu đội tàu ngày càng hợp lý. Công tác quản lý bảo trì công trình hàng hải được thực hiện đúng thời gian, hiệu quả cao.