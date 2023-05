Bất chấp các dữ liệu kinh tế Trung Quốc yếu, chứng khoán châu Á biến động trái chiều

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều phiên 16/5, bất chấp các dữ liệu kinh tế Trung Quốc yếu hơn so với kỳ vọng, trong khi giá cổ phiếu của nhiều công ty đại chúng Nhật Bản đã đạt mức cao nhất trong 33 năm, nhờ sự phục hồi của các nhà sản xuất chất bán dẫn (chip) sau đà tăng của ngành công nghệ Mỹ.

Ảnh: TL

Kết thúc phiên 16/5, chỉ số giá chứng khoán Tokyo (TOPX) đã tăng 0,5%, lên mức 29125,45 điểm, xấp xỉ mức kỷ lục ghi nhận được vào tháng 8/1990. Chỉ số Nikkei 225 tăng 0,73% lên mức 29.482,99 điểm.

Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng ở Hong Kong giảm 0,06%, xuống còn 19.958,75 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite ở Thượng Hải giảm 0,53%, xuống 3.239,25 điểm.

Trên sàn giao dịch chứng khoán Australia, chỉ số S&P/ASX 200 mất 0,42%, do sự sụt giảm của cổ phiếu của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vàng và công nghệ, khi các nhà giao dịch đang chờ đợi biên bản cuộc họp chính sách cuối cùng của Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) để đánh giá về xu hướng tăng lãi suất.

Các số liệu kinh tế chính thức được công bố ngày 16/5 cho thấy sản lượng công nghiệp của Trung Quốc đã tăng 5,6% trong tháng 4/2023, so với cùng kỳ năm trước. So với tháng 3/2023, sản lượng công nghiệp của nước này trong tháng qua đã tăng trưởng vượt bậc, nhưng vẫn thấp hơn so với kỳ vọng của thị trường về mức tăng 10,9%.

Doanh số bán lẻ tại thị trường lớn nhất châu Á cũng không đạt được kỳ vọng, trong bối cảnh các chỉ số công nghiệp, tăng trưởng tín dụng và nhập khẩu của Trung Quốc đều yếu, làm nổi bật tiến trình phục hồi khó khăn sau đại dịch COVID-19.

Chiến lược gia thị trường toàn cầu của ngân hàng JPMorgan, Kerry Craig, cho biết với các dữ liệu đều thấp hơn kỳ vọng và thị trường đang chờ đợi Trung Quốc sẽ có các phản ứng chính sách mạnh mẽ hơn, giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo niềm tin của doanh nghiệp quay trở lại.

Tại Sàn giao dịch TP. Hồ Chí Minh, vào lúc 14 giờ 05 phút ngày 16/5, chỉ số VN-Index đã tăng 0,71 điểm (0,07%), lên 1.066,56 điểm. Trong khi tại Sàn giao dịch Hà Nội, chỉ số HNX cũng tăng 2,26 điểm (0,62%), lên 392,59 điểm.