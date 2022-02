Bất động sản bán lẻ đón tín hiệu phục hồi

(TBTCO) - Theo nhận định của chuyên gia, sau khi người dân thích ứng hoàn toàn với tình hình mới, tỷ lệ bao phủ vắc-xin Covid-19 cao, cùng với việc mở cửa lại du lịch và các đường bay quốc tế sẽ giúp phân khúc bất động sản bán lẻ sớm phục hồi trở lại.

Bất động sản bán lẻ TP. Hồ Chí Minh đang phục hồi

Báo cáo của Savills cho biết, tình hình dịch bệnh kéo dài khiến cho ngành bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng trưởng âm. Doanh thu của ngành năm 2021 đạt gần 4.790 tỷ đồng, giảm 3,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, TP. Hà Nội chứng kiến mức giảm 4,6% so với cùng kỳ năm trước do nhiều doanh nghiệp buộc phải dừng hoạt động kinh doanh vì dịch bệnh.

Phân khúc bất động sản bán lẻ đang đón những tín hiệu phục hồi trong năm 2022. Ảnh: TL.

Việc buôn bán kém khởi sắc cũng được phản ánh qua tình trạng ảm đạm của thị trường bất động sản bán lẻ trong năm vừa qua. Cụ thể, công suất cho thuê tại Hà Nội đạt 92%, giảm 2 điểm phần trăm theo quý và theo năm. Các nhà đầu tư tại Hà Nội đang gặp nhiều khó khăn trong việc lấp đầy mặt bằng kinh doanh.

Còn theo báo cáo của CBRE Việt Nam, thị trường bán lẻ tại TP. Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối năm 2021 và đầu năm 2022, các tập đoàn lớn trong và ngoài nước liên tục mở rộng mạng lưới kinh doanh. Những thương hiệu bán lẻ trong và ngoài nước như MUJI, Aeon Group, Con Cưng, Thế giới Di động... gần đây liên tục mở cửa hàng mới. Tháng 1/2022, Công ty CP Con Cưng mở cửa hàng theo mô hình "super center" đầu tiên tại quận 1 với diện tích 2.000 m2. Con Cưng còn đặt mục tiêu mở rộng mô hình này ở các quận, huyện khác nhau, cứ 2-3 quận có một cửa hàng. Ngay sau Tết Nguyên đán, Con Cưng mở 2 cửa hàng tại quận 5 và quận Phú Nhuận.

Tương tự, Thế giới Di động cùng lúc mở 5 chuỗi cửa hàng thuộc nhóm AVA bao gồm: AVAFashion - chuỗi cửa hàng thời trang gia đình, AVASport - chuỗi cửa hàng chuyên đồ thể thao, AVAKids - chuỗi cửa hàng cho mẹ và bé, AVAJi - hệ thống bán lẻ trang sức, AVACycle - chuỗi cửa hàng xe đạp dưới hình thức "shop in shop" tại hệ thống Điện máy Xanh. Các cửa hàng này đều nằm tại những vị trí đắc địa ở các tuyến đường sầm uất của TP. Hồ Chí Minh.

Đánh giá về phân khúc bất động sản cho thuê trong thời gian tới, CBRE Việt Nam cho rằng, thị trường bán lẻ TP. Hồ Chí Minh khởi sắc sẽ thúc đẩy giá thuê mặt bằng phục hồi vào nửa cuối năm 2022.

Linh hoạt chính sách cho thuê

Nhận định về thị trường bất động sản bán lẻ, bà Hoàng Nguyệt Minh - Giám đốc Cho thuê thương mại (Savills Hà Nội) cho biết, bước sang năm 2022, Việt Nam đã đạt được tỷ lệ tiêm chủng vắc-xin cao, hướng đến khả năng miễn dịch cộng đồng. Đây là một tín hiệu rất tốt giúp phân khúc bất động sản cho thuê, bán lẻ nhanh chóng hồi phục và phát triển.

Nếu kịch bản Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp thì đây vẫn là cơ hội để nhiều nhãn hàng có thể tìm kiếm những mặt bằng thuê lý tưởng với giá thuê hợp lý hơn so với thời điểm trước Covid-19, đặc biệt là các thương hiệu nước ngoài. Do vậy, nhu cầu tìm kiếm mặt bằng thuê tiếp tục gia tăng trong năm 2022.

Theo bà Minh, các mặt bằng tại khối đế bán lẻ khu chung cư và trung tâm thương mại (TTTM) sẽ được chuộng hơn so với nhà phố do tiện ích của tổng khu mang lại. Trong năm nay, thị trường bán lẻ kỳ vọng sẽ khôi phục lại sức hút nhờ lượng lớn các thương hiệu nước ngoài cho tất cả các phân khúc bán lẻ, từ thời trang, mỹ phẩm, gia dụng… vào thị trường Việt Nam.

Bên cạnh những "điểm sáng", thị trường bán lẻ trong năm 2022 sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh của sàn thương mại điện tử nhiều hơn, so với tình trạng đóng cửa do Covid-19. Vì vậy, những chủ đầu tư phát triển phân khúc TTTM, bán lẻ cần hết sức lưu ý. Cần tập trung vào xây dựng mô hình trung tâm thương mại chuẩn chỉnh, bố trí dàn trải các thương hiệu khách thuê hợp lý để có thể thu hút tốt người tiêu dùng mới đảm bảo được tỷ lệ lấp đầy và mô hình kinh doanh ổn định cho khách thuê.

Còn theo bà Nguyễn Hoài An - Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và tư vấn phát triển (CBRE Việt Nam), trước những khó khăn trong 2 năm qua, các chủ nhà, chủ đầu tư TTTM hiện nay đã linh hoạt hơn trong chính sách cho thuê nhằm giữ chân khách thuê hiện tại và thu hút các khách thuê mới. Các chính sách cho thuê rất đa dạng từ miễn, giảm tiền thuê, phí dịch vụ trong thời gian phải đóng cửa, ngừng hoạt động hay chuyển từ hình thức giá thuê cố định sang chia sẻ doanh thu, hỗ trợ tiền hoàn thiện mặt bằng, giãn tiến độ thanh toán tiền thuê…

Sự linh hoạt và cam kết đồng hành của chủ nhà là các yếu tố quan trọng để hấp dẫn và hỗ trợ khách thuê, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn khi dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Các chuyên gia cũng dự báo, thị trường bất động sản nói chung sẽ còn đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt phân khúc bất động sản bán lẻ tiếp tục thiếu thanh khoản cho đến khi dịch Covid-19 được kiểm soát, dự kiến trong quý II/2022 sẽ dần hồi phục./.