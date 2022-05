Các chuyên gia kỳ vọng, giá nhà đất có thể sẽ hạ nhiệt trong các quý còn lại của năm 2022, bởi hoạt động bán hàng được đẩy mạnh. Tuy nhiên, ngành bất động sản đang đối diện nhiều thách thức, bởi lãi suất tăng ảnh hưởng quyết định mua nhà; giá vật liệu tăng làm tăng giá nhà ở; việc thắt chặt các khoản vay ngân hàng vào bất động sản và giám sát chặt chẽ hơn trong phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Hà Nội giá bán tăng ấn tượng, nguồn cung mới sụt giảm

Nghiên cứu thị trường bất động sản mới đây của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (VNDIRECT) ghi nhận, lượng tiêu thụ căn hộ sơ cấp trong quý I/2022 tại Hà Nội tăng 16% so với cùng kỳ, lên 4.800 căn trong khi nguồn cung mới giảm 20,3%, còn 3.525 căn. Giá trung bình căn hộ sơ cấp quý I/2022 tăng ấn tượng 13,3%, lên 1.655 USD/m2. Trong khi đó, nguồn cung mới nhà xây sẵn quý I/2022 cũng sụt giảm 24,7% so với cùng kỳ, còn 296 căn. Ở phân khúc nhà đất, giá thứ cấp của 12/15 quận, huyện tại Hà Nội ghi nhận giảm trong quý I/2022, trung bình giảm 7,7%.

Nguồn cung mới chủ yếu tập trung ở phía Tây và phía Đông Hà Nội nhờ sự bứt tốc của cơ sở hạ tầng tại các khu vực này; tỷ lệ hấp thụ trong quý I/2022 tăng 43,2% so với cùng kỳ, lên 137,1%.

Bất động sản nhà ở đối diện nhiều thách thức. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Ông Chu Đức Toàn – Chuyên viên Phân tích cao cấp VNDIRECT cho hay, giá bán căn hộ sơ cấp tại Hà Nội tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ. Cụ thể, giá căn hộ sơ cấp tại Hà Nội tiếp tục tăng mạnh 4,5 - 15,8% trong quý I/2022, ngoại trừ phân khúc hạng sang giảm 2,9% so với cùng kỳ. Giá căn hộ sơ cấp phân khúc trung cấp tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng hai con số 15,8%, mức tăng mạnh nhất trong các phân khúc do nhu cầu cao. Giá trung bình căn hộ sơ cấp tại Hà Nội tăng 13,3%, lên 1.655 USD/m2 trong quý I/2022.

Bên cạnh đó, giá căn hộ thứ cấp ở Hà Nội tiếp tục tăng ổn định trong quý I/2022, trung bình tăng 4,8% so với cùng kỳ. Trong đó, giá bán tại khu vực ngoại thành tiếp tục tăng tốt như: Thanh Trì tăng 12,2%, huyện Chương Mỹ tăng 11,4%.

Theo ghi nhận của VNDIRECT, giá đất thứ cấp tại Hà Nội tăng chậm lại so với cùng kỳ. VNDIRECT ghi nhận, giá đất tại 12/15 quận huyện của Hà Nội giảm trong quý I/2022, giảm trung bình 7,7%, nhưng vẫn tăng 5,7% so với cùng kỳ. Giá đất tại Long Biên, Bắc Từ Liêm giảm 10 - 15% so với quý trước, trong khi so với cùng kỳ tăng 20 - 25%. Tuy nhiên, Long Biên vẫn tăng mạnh nhất 14,6% so với cùng kỳ, nhờ đề xuất xây cầu Trần Hưng Đạo nối quận Hoàn Kiếm và Long Biên.

TP. Hồ Chí Minh giá tăng chậm lại, nguồn cung mới hạn chế

Theo CBRE, nguồn cung căn hộ mới tại TP. Hồ Chí Minh trong quý I/2022 giảm 48% so với cùng kỳ, còn 884 căn, mức thấp nhất theo quý kể từ năm 2013, dẫn đến số căn hộ sơ cấp tiêu thụ trong quý I/2022 giảm 53%, còn 1.247 căn. Trong phân khúc nhà đất, giá thứ cấp trung bình một số khu vực giảm khoảng 5% trong quý I/2022.

Trong bối cảnh thắt chặt tín dụng vào lĩnh vực bất động sản và giám sát chặt chẽ hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp, các chuyên gia của VNDIRECT cho rằng, các chủ đầu tư Việt Nam có thể sẽ gặp thách thức trong việc huy động vốn trong vài quý tới. Tuy nhiên, việc thắt chặt tín dụng và kiểm soát trái phiếu sẽ giúp thị trường bất động sản tăng trưởng ổn định trong dài hạn.

Ông Chu Đức Toàn phân tích, tốc độ tăng giá bán căn hộ sơ cấp tại TP. Hồ Chí Minh chậm lại trong quý I/2022, tăng khoảng 7,7% so với cùng kỳ lên 2.390 USD/m2 so với mức tăng 14,6% của cùng kỳ trong quý I/2021. Phân khúc hạng sang và cao cấp giảm lần lượt 4,8% và 1,2% so với cùng kỳ do vị trí dự án ít đắc địa hơn. Trong khi phân khúc trung cấp tiếp tục tăng đáng kể 7,2% so với cùng kỳ, so với mức tăng 4,4% trong quý I/2021, do nguồn cung phân khúc này hạn chế trong hai năm qua.

Theo nghiên cứu của VNDIRECT, giá đất tại khu vực Tây Bắc của TP. Hồ Chí Minh tăng vọt trong quý I/2022, đặc biệt là huyện Củ Chi tăng 72,7% so với cùng kỳ, tăng 116,5% trong vòng hai năm, do Củ Chi được đề xuất lên thành phố thay vì lên quận. Huyện Hóc Môn tiếp tục ghi nhận mức tăng giá hai chữ số trong quý I/2022, tăng 13,5% so với cùng kỳ và tăng 51,8% trong vòng hai năm. Trong khi đó giá đất ở những nơi khác có xu hướng hạ nhiệt trong quý I/2022, dao động trong khoảng tăng, giảm 5% so với cùng kỳ.

Giá căn hộ thứ cấp tại TP. Hồ Chí Minh tiếp tục tăng trưởng lành mạnh trong quý I/2022, do nguồn cung căn hộ mới hạn chế trong quý I/2022, thị trường căn hộ thứ cấp thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư với giá thứ cấp tăng trên toàn TP. Hồ Chí Minh, tăng trung bình 4,4% so với mức tăng 3,2% của cùng kỳ quý I/2021./.