Bất động sản TP. Hồ Chí Minh và vùng phụ cận: Lình xình, chờ tín hiệu tích cực

Giá bán căn hộ tăng 5-12% Trong khi căn hộ hạng A là phân khúc chủ đạo tại thị trường TP. Hồ Chí Minh thì căn hộ hạng C tập trung chủ yếu tại Bình Dương và các tỉnh giáp ranh. Giá bán sơ cấp bình quân tăng từ 5% - 8% so với quý trước, cá biệt một số dự án tại khu Đông ghi nhận mức tăng giá sơ cấp lên đến 12% - 16% so với thời điểm cuối năm 2021.