Sun Solar Residence: Giải cơn khát bất động sản hạng sang trên “phố vàng” Lê Duẩn, Đà Nẵng

(TBTCO) - Tỷ phú Donald Trump từng nhấn mạnh trong cuốn “Trump: The Best Real Estate Advice I Ever Received” rằng: “Khi bạn mua BĐS, 3 quy tắc quan trọng nhất vẫn là: vị trí, vị trí, vị trí”. Không ngẫu nhiên khi giới tinh hoa luôn sẵn sàng chi trả xứng đáng để sở hữu một BĐS tại trung tâm đô thị lớn – nơi giá trị không thể sao chép. Và Sun Solar Residence xứng đáng là "viên kim cương" trong bộ sưu tập BĐS hạng sang hiếm hoi còn sót lại tại lõi trung tâm Đà Nẵng.

Đô thị nghỉ dưỡng Sun Group tại Hà Nam: Kinh doanh đắc lợi quanh trục đại lộ lễ hội 469 mẫu nhà phố, biệt thự độc bản của Sun Group tại Hà Nam: Xứng tầm đô thị nghỉ dưỡng đáng sống bậc nhất Miền Bắc Sun Group thành lập Hãng Hàng không nghỉ dưỡng Sun PhuQuoc Airways Vị trí lõi trung tâm – Giá trị không thể nhân bản Lê Duẩn được coi là tuyến phố lõi kinh doanh, giao thương của quận Hải Châu trung tâm bậc nhất Đà Thành. Quy hoạch bài bản, cửa hàng, cửa hiệu san sát, lượng khách qua lại liên tục suốt ngày đêm đã khẳng định vị thế trục giao thương huyết mạch năng động bậc nhất Đà Nẵng. Được ví như “con đường tơ lụa” của thành phố đáng sống, từng thửa đất trên phố Lê Duẩn ngày càng trở nên khan hiếm, giá trị được nhân bội lần, được ví như những “thửa vàng” đắt giá giữa lòng đô thị. Song, không phải lúc nào cũng có thể sở hữu BĐS tại con phố đắt đỏ này, bởi lẽ quỹ đất cực kỳ hữu hạn. Sun Solar Residence sở hữu vị trí trung tâm hiếm có bên dòng sông Hàn. Ảnh phối cảnh: Sun Property Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Sun Solar Residence – toà tháp căn hộ cao cấp được phát triển bởi Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) đã “giải cơn khát” giữa tâm mạch phồn hoa. Tọa lạc ngay mặt tiền phố Lê Duẩn, cách cầu sông Hàn chỉ 300 mét, vị trí Sun Solar Residence là cầu nối giữa hai trục chính: phố Lê Duẩn giao Bạch Đằng ở bờ Tây và phố Phạm Văn Đồng giao Trần Hưng Đạo ở bờ Đông, mở ra tọa độ kết nối và phát triển đa tầng, đa hướng. Từ vị trí đắc địa trung tâm quận Hải Châu, các cư dân tương lai của Sun Solar Residence chỉ cần chưa đầy 15 phút di chuyển đã có thể đến sân bay quốc tế Đà Nẵng, nhanh chóng tiếp cận trung tâm hành chính, cơ quan đầu não, hệ thống giáo dục công lập chất lượng cao cùng chuỗi tiện ích đô thị hiện đại. Từ dự án dễ dàng kết nối đến những “thánh địa” du lịch nổi tiếng bậc nhất miền Trung như bãi biển Mỹ Khê, Da Nang Downtown, Sun World Ba Na Hills hay danh thắng Ngũ Hành Sơn. Với vị trí “lõi trung tâm”, Sun Solar Residence hội tụ những dòng chảy năng động về thương mại, du lịch và đầu tư của thành phố Đà Nẵng. Tầm nhìn triệu đô ôm trọn sông Hàn, kết nối nhịp sống năng động của trung tâm Đà Nẵng. Ảnh: Sun Property Trong một dự án bất động sản, có những yếu tố có thể làm mới, tái tạo, nhưng vị trí thì không. Một vị trí đẹp là món “tài sản nguyên bản”. Quỹ đất khu vực lõi trung tâm sẽ dần trở thành “di sản đô thị”, cho nên vị trí của Sun Solar Residence chính là giá trị không thể thay thế – không thể tái tạo và càng không thể sao chép. Một nhà đầu tư giàu kinh nghiệm ở Đà Nẵng cho hay: “Cùng sự bồi đắp từ dòng chảy của đô thị hiện đại với nhịp sống kinh tế, du lịch, văn hoá hội tụ đôi bờ sông Hàn, vị trí mà Sun Solar Residence đang sở hữu sẽ không ngừng được làm giàu thêm giá trị theo thời gian”. Nơi “dòng chảy phồn vinh” hội tụ Không dừng lại ở giá trị kết nối hạ tầng, giao thương, du lịch, tọa độ Sun Solar Residence tại “phố vàng” Lê Duẩn còn là trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Cư dân Sun Solar Residence sở hữu đặc quyền tận hưởng trọn vẹn giá trị hai bờ sông Hàn, hòa mình vào sức sống sôi động bất tận từ dòng chảy thịnh vượng. Cư dân Sun Solar Residence sống giữa bức tranh đô thị sôi động ngày đêm bên dòng sông Hàn. Ảnh: Lê Quang Thiện Nếu như ban ngày, nơi đây là trung tâm hành chính – thương mại sôi động thì ban đêm, khu vực quanh sông Hàn lại chuyển mình thành “trái tim giải trí” của Đà Nẵng với chuỗi tiện ích giải trí và dịch vụ cao cấp, các khu phố ẩm thực, phố đi bộ đêm, nhà hát Trưng Vương, công viên APEC hay Da Nang Downtown,… tạo nên sức sống rộn ràng không ngủ. Đặc biệt, với tầm nhìn “triệu đô” hướng sông Hàn, mỗi căn hộ tại Sun Solar Residence như một khán đài riêng biệt giúp chủ nhân thăng hoa cảm xúc cùng những màn trình diễn đỉnh cao tại Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF). Được bảo chứng từ thương hiệu Sun Group - tập đoàn tiên phong kiến tạo những công trình biểu tượng trên khắp Việt Nam, Sun Solar Residence sẽ là biểu tượng tiếp theo cho phong cách sống đẳng cấp giữa trung tâm của trung tâm Đà Nẵng. Tận hưởng chuẩn sống như resort giữa lòng Đà Nẵng. Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Property Nhằm mang đến tòa tháp “khách sạn 5 sao” để cư dân tinh hoa được tận hưởng nghỉ dưỡng suốt 365 ngày, Sun Group đã kỳ công thiết kế và phát triển hệ tiện ích cao cấp. Dự án bao gồm 03 tầng hầm; 20 tầng nổi, trong đó có 4 tầng văn phòng, 2 tầng tiện ích. Hệ tiện ích đẳng cấp trải dài từ trung tâm thương mại, bể bơi bốn mùa view sông Hàn, phòng tập gym, yoga, spa, kids club… Đặc biệt từ tầng 1 đến tầng 4 là hệ thống thương mại – dịch vụ, văn phòng cho thuê... góp phần gia tăng giá trị sống và giá trị đầu tư cho tổ hợp. Bên trong mỗi căn hộ cũng được thiết kế tối ưu tầm nhìn, đa công năng, tiêu chuẩn bàn giao nội thất liền tường sang trọng với những thương hiệu cao cấp. Hệ thống an ninh được kích hoạt 24/7 sẽ mang đến cuộc sống an toàn, riêng tư tối đa cho các chủ nhân của “khách sạn 5 sao” này. Trong giới BĐS, những căn hộ xa hoa và hữu hạn giữa lõi trung tâm đô thị đáng sống là biểu tượng của đẳng cấp và địa vị xã hội, 256 chủ nhân nắm trong tay chìa khóa của 256 căn hộ sở hữu lâu dài tại Sun Solar Residence là những chủ nhân may mắn khi nắm giữ khối tài sản quý giá trên quỹ “đất vàng” cuối cùng tại lõi trung tâm quận Hải Châu. Nắm giữ đủ “nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ” - thước đo chốn an cư – đầu tư lý tưởng, Sun Solar Residence được ví như những “viên kim cương” cuối cùng giữa lõi trung tâm Đà Nẵng. Với vị trí không thể thay thế, số lượng hữu hạn, căn hộ Sun Solar Residence là tài sản bền vững không ngừng gia tăng giá trị, nhất là khi Đà Nẵng đang đón vận hội lớn chưa từng có với tầm nhìn phát triển vươn tầm quốc tế, khu thương mại tự do đầu tiên cùng định hướng chiến lược trở thành Trung tâm Tài chính Quốc tế tầm cỡ khu vực, đón dòng vốn đầu tư quốc tế tăng mạnh, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao, tài chính – ngân hàng, logistics, du lịch…/.

Q. Như