BIC bàn giao công trình điểm trường cho trẻ em vùng cao tại Sơn La

(TBTCO) - Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bảo hiểm BIC đã phối hợp với Trường mầm non Hoa Đào, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La và chính quyền xã Mường Cai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La tổ chức khánh thành và bàn giao công trình điểm trường mầm non Co Phường (thuộc Trường mầm non Hoa Đào). Công trình do BIC tài trợ xây dựng với tổng kinh phí hơn 360 triệu đồng.

Công trình điểm trường mầm non Co Phường được khởi công xây dựng từ ngày 1/9/2021, quy mô gồm 1 nhà lớp học (2 phòng học và 1 phòng ở giáo viên), công trình vệ sinh, sân vui chơi, cổng và hàng rào bao quanh công trình. Sau hơn 2 tháng xây dựng, công trình đã được hoàn thiện khang trang, sạch đẹp, tạo môi trường chăm sóc, học tập và vui chơi tốt nhất cho các em học sinh. Đại diện BIC tại lễ khánh thành, bàn giao điểm trường cho trẻ em vùng cao tại Sơn La. Mường Cai là một xã vùng sâu, vùng biên giới của huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Xã hiện có rất nhiều điểm trường còn khó khăn, một trong số đó là điểm Trường mầm non Co Phường. Điểm trường đứng chân trên địa bàn bản 100% đồng bào dân tộc Mông, trong đó 79% là các hộ nghèo và cận nghèo. Để bố trí nơi học tập cho 35 cháu học sinh của bản, chính quyền địa phương đã xây dựng tạm cho điểm trường 1 phòng học bằng tôn. Tuy nhiên sau một vài năm sử dụng, lớp học đã xuống cấp, hư hỏng, không đảm bảo an toàn cho cô và trò trong quá trình dạy và học. Thông qua sự giới thiệu của Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, BIC đã thực hiện tài trợ cho trường mầm non Hoa Đào công trình điểm trường mầm non Co Phường hoàn toàn mới với mong muốn giúp cho cô và trò có một ngôi trường với cơ sở vật chất tốt hơn. Chia sẻ với niềm vui của cô, trò và nhân dân xã Mường Cai trong ngày khánh thành công trình giáo dục có ý nghĩa này, thay mặt BIC, bà Nguyễn Thanh Hằng - Giám đốc BIC Tây Bắc, cho biết: “BIC kỳ vọng công trình điểm trường mầm non Co Phường mới sẽ tạo điều kiện để cô và trò nâng cao chất lượng dạy và học, qua đó ươm mầm cho những tài năng của địa phương trong tương lai. Là đơn vị được BIC giao phụ trách hoạt động kinh doanh tại địa bàn, BIC Tây Bắc cam kết sẽ tiếp tục chung tay thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện đời sống của người dân tại địa phương”. Tại buổi lễ, đại diện Trường mầm non Hoa Đào và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La cũng ghi nhận và gửi lời cảm ơn tới BIC đã quan tâm, tài trợ để xây dựng cho các em học sinh tại điểm trường Co Phường có một lớp học khang trang, sạch đẹp, giải quyết kịp thời nhu cầu cơ sở vật chất cho giáo dục của địa phương.

Hồng Chi