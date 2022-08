BIC chi trả gần 1 tỷ đồng tiền bảo hiểm cho khách hàng vay vốn tại Cần Thơ

(TBTCO) - Tại trụ sở chính Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Đô (Cần Thơ), Công ty Bảo hiểm BIDV Miền Tây (BIC Miền Tây) vừa trao gần 1 tỷ đồng tiền bảo hiểm người vay vốn - BIC Bình An, cho gia đình khách hàng Nguyễn Ngọc Phát không may tử vong do đuối nước.

Đại diện BIC trao tiền bảo hiểm cho gia đình khách hàng. Ảnh: T.L Được biết, ông Nguyễn Ngọc Phát (sinh năm 1979 tại Khánh Hòa) tham gia bảo hiểm người vay vốn cho một phần khoản vay tại Chi nhánh BIDV Tây Đô – Phòng Giao dịch Mê Kông để phục vụ sản xuất kinh doanh. Vào ngày 14/5/2022, khi đang ở trên tàu tham quan Vịnh Hạ Long, ông không may trượt chân té ngã và tử vong sau đó. Ngay khi nhận được tin báo từ gia đình ông Phát, BIC Miền Tây (đơn vị cấp đơn bảo hiểm cho ông Phát) đã gửi lời thăm hỏi, động viên tới gia đình khách hàng; đồng thời, gấp rút phối hợp với gia đình và BIDV Tây Đô thu thập các hồ sơ liên quan để triển khai các thủ tục chi trả bồi thường theo quy định. Tổng số tiền chi trả cho gia đình ông Nguyễn Ngọc Phát là 974.774.930 đồng, bao gồm: dư nợ gốc, lãi tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm; hỗ trợ tiền lãi vay trong thời gian chờ làm thủ tục bồi thường; trợ cấp mai táng phí. Đại diện gia đình khách hàng đã gửi lời cảm ơn tới Công ty Bảo hiểm BIDV Miền Tây cũng như Chi nhánh BIDV Tây Đô đã giúp đỡ gia đình giải quyết thủ tục nhanh chóng, giúp gia đình phần nào vơi bớt nỗi đau mất mát và giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình. Với những quyền lợi thiết thực và tính nhân văn sâu sắc, BIC Bình An ngày càng khẳng định vai trò là người bạn đồng hành tin cậy với mỗi khách hàng vay vốn trước các rủi ro không thể lường trước trong cuộc sống; đồng thời cung cấp cho ngân hàng công cụ bảo vệ hữu hiệu trong trường hợp khách hàng không may xảy ra rủi ro, mất khả năng trả nợ./.

Hồng Chi