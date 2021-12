BIC chi trả hơn 2 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm BIC Bình An Doanh Nghiệp

(TBTCO) - Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hùng Vương (BIDV Hùng Vương) vừa trao hơn 2 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm sản phẩm BIC Bình An Doanh Nghiệp cho đại diện của người được bảo hiểm - ông L.V.V không may tử vong do tai nạn cuối tháng 9/2021 tại xã Địch Quả, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Được biết, ông L.V.V (1977) là Giám đốc Công ty TNHH Bảo An Petro H&H Phú Thọ - là doanh nghiệp được Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hùng Vương cấp hạn mức tín dụng hơn 9 tỷ đồng, đồng thời tham gia sản phẩm bảo hiểm BIC Bình An Doanh Nghiệp cho hai nhà quản lý – giám đốc và thành viên hội đồng quản trị. BIC chi trả hơn 2 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm BIC Bình An Doanh Nghiệp. Ảnh: T.L Ngày 22/9/2021, khi đang di chuyển trên đường về nhà, ông L.V.V không may xảy ra va chạm và không qua khỏi. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Công ty Bảo hiểm BIDV Vĩnh Phúc (đơn vị cấp đơn bảo hiểm) đã phối hợp với BIDV Hùng Vương thăm hỏi, động viên gia đình người được bảo hiểm, đồng thời tích cực phối hợp với các bên liên quan nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, thực hiện chi trả toàn bộ quyền lợi bảo hiểm cho đại diện Công ty TNHH Bảo An Petro H&H Phú Thọ - với số tiền 2.025.493.151 đồng, bao gồm: Dư nợ gốc, lãi vay tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm; hỗ trợ tiền lãi trong thời gian hoàn thiện thủ tục chi trả bảo hiểm và trợ cấp mai táng. Nắm bắt được nhu cầu của khách hàng là tổ chức, BIC đã đầu tư nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm BIC Bình An Doanh Nghiệp - sản phẩm bảo hiểm tai nạn và chăm sóc sức khỏe cao cấp mở rộng phạm vi toàn cầu dành riêng cho các khách hàng là người quản lý/lãnh đạo của tổ chức/doanh nghiệp vay vốn tại tổ chức tín dụng/ngân hàng. Đây là một trong những sản phẩm bảo hiểm chủ chốt được triển khai qua kênh Bancassurance giữa BIC và BIDV. Sản phẩm này có tính nhân văn và ý nghĩa lớn, là một trong những công cụ quản trị rủi ro tín dụng hiệu quả, giúp tổ chức/doanh nghiệp ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh khi không may rủi ro xảy ra đối với các cấp quản lý/lãnh đạo của tổ chức/doanh nghiệp. BIC Bình An Doanh Nghiệp trở thành một trong những sản phẩm mạnh nhất của BIC hiện nay với phí thấp nhất thị trường, quyền lợi lớn nhất thị trường, thủ tục đơn giản và gắn liền với các khoản vay của khách hàng tại tổ chức tín dụng/ngân hàng. Đến nay, sản phẩm BIC Bình An Doanh Nghiệp đã được triển khai tại tất cả các chi nhánh BIDV trên toàn quốc. Với mục tiêu hỗ trợ tốt nhất hoạt động của các khách hàng tổ chức trong trường hợp không may xảy ra rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm, sản phẩm Bình An Doanh nghiệp cùng các sản phẩm bảo hiểm khác của BIC đã và đang khẳng định vị trí quan trọng trong công tác quản lý rủi ro, hỗ trợ hiệu quả, đảm bảo ổn định tài chính của các khách hàng.

H.C