BIC được vinh danh Top 1 nơi làm việc tốt nhất ngành bảo hiểm Việt Nam khối doanh nghiệp lớn

(TBTCO) - Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) vừa tổ chức lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm tai nạn và sức khỏe con người - BIC Bình An cho thân nhân khách hàng T.V.T (tỉnh Hải Dương) không may tử vong do tai nạn.