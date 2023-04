BIC ưu đãi tới 40% phí nhiều sản phẩm bảo hiểm

(TBTCO) - Chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày thành lập Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) triển khai chương trình Ngày vàng siêu ưu đãi 26/04, giảm tới 40% phí nhiều sản phẩm bảo hiểm. Đây là mức ưu đãi lớn nhất trong năm dành cho khách hàng tham gia bảo hiểm của BIC trên các kênh phân phối.

Cụ thể, duy nhất trong ngày 26/4/2023, khách hàng sẽ nhận được các ưu đãi đặc biệt như: giảm 40% phí bảo hiểm du lịch; giảm 30% phí bảo hiểm sức khỏe toàn diện BIC Tâm An (áp dụng với khách hàng lần đầu tham gia bảo hiểm sức khỏe tại BIC); giảm 30% phí bảo hiểm tai nạn 24/24; giảm 25% phí bảo hiểm bệnh ung thư – BIC Phúc Tâm An; giảm 25% phí bảo hiểm an ninh mạng cá nhân – BIC Bảo An Tài khoản.

Để tham gia bảo hiểm, khách hàng có thể liên hệ các phòng kinh doanh, công ty thành viên hoặc các đại lý của BIC trên toàn quốc. Đặc biệt, tại website mybic.vn, ứng dụng BIC online hoặc BIDV Smartbanking, khách hàng có thể tìm hiểu thông tin sản phẩm, đặt mua, thanh toán và nhận giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử nhanh chóng, tiện lợi. Ngoài ra, để khép kín chu trình trải nghiệm của khách hàng, tính năng tra cứu và khai báo bồi thường được tích hợp trên website và các ứng dụng sẽ hỗ trợ khách hàng gửi hồ sơ bồi thường mọi lúc mọi nơi.

Chương trình Ngày vàng siêu ưu đãi 26/04 là lời tri ân gửi tới khách hàng vì sự ủng hộ, đồng hành với BIDV và BIC trong những năm qua. Với vai trò là một phần không thể thiếu trong hệ sinh thái kinh doanh của BIDV, BIC luôn cam kết mang tới cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất, góp phần hoàn thiện gói sản phẩm dịch vụ tài chính - ngân hàng - bảo hiểm của BIDV./.