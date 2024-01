Công dân đến khiếu nại, tố cáo đều được xem xét giải quyết đúng quy định pháp luật Bộ Tài chính cho biết, nội dung công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong năm 2023 chủ yếu về việc thu thuế, ấn định thuế không đúng quy định; chính sách về đền bù giải tỏa đất đai; đề nghị thanh toán nợ dân; việc chi trả, đền bù của các công ty bảo hiểm chưa đúng quy định; đề nghị giải đáp về tiến độ và thủ tục giải quyết đơn thư, đề nghị được hoàn trả lại tiền đã mua trái phiếu của các doanh nghiệp... Công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh vào các ngày làm việc trong tuần tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính và các đơn vị thuộc Bộ Tài chính đều được tiếp đón, hướng dẫn tận tình, chu đáo và xem xét giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Một số đoàn công dân đông người đến Bộ Tài chính, mặc dù đã được cán bộ tiếp dân mời vào làm việc nhưng không vào mà cố tình tập trung đông người tại cổng Bộ Tài chính, căng băng rôn, khẩu hiệu, sử dụng loa, để gây sức ép, đòi quyền lợi gây mất trật tự tại trụ sở cơ quan. Bộ Tài chính đã phối hợp với cơ quan công an các cấp (Công an Hà Nội, Công an quận Hoàn Kiếm, Công an phường Phan Chu trinh) để giữ an ninh trật tự tại cơ quan Bộ Tài chính nói riêng và trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung. Qua công tác tiếp công dân Bộ Tài chính đã xem xét, hướng dẫn, giải quyết là 220 vụ việc. Trong đó, cơ quan Bộ Tài chính 35 vụ việc; hệ thống thuế 169 vụ việc; hệ thống hải quan 4 vụ việc; hệ thống Kho bạc là 2 vụ việc; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là 8 vụ việc; Cục Quản lý giám sát bảo hiểm 2 vụ việc.