Ảnh minh họa.

Ông Quang hỏi, ông có được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 67/2025/NĐ-CP (sửa đổi Nghị định 178/2024/NĐ-CP) không? Có được hỗ trợ 5 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ trước tuổi, 5 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác, từ tháng 21 trở đi mỗi năm là 0,5 tháng tiền lương không, hay chỉ được nhận 20 tháng tiền lương tháng về hưu trước tuổi?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 2, Điều 7 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP ngày 15/3/2025 của Chính phủ), cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm, có tuổi đời còn dưới 2 năm đến tuổi nghỉ hưu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu và có đủ thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc để được hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về BHXH, thì thuộc đối tượng được áp dụng chế độ, chính sách quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP).

Do đó, trường hợp ông Lê Quang, hiện nay đang là Bí thư Đảng ủy xã, thời gian đến tuổi nghỉ hưu theo Luật BHXH còn 20 tháng, nếu có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi để tạo điều kiện sắp xếp nhân sự cấp ủy trong kỳ đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và được cấp có thẩm quyền đồng ý, căn cứ quy định tại điểm d khoản 2 Điều 7 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, khoản 8 Điều 1 Nghị định số 67/2025/NĐ-CP thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi; ngoài ra, được hưởng trợ cấp hưu trí một lần cho thời gian nghỉ sớm so với thời điểm nghỉ hưu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP (bằng 20 tháng tiền lương hiện hưởng).