Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT

(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa có công văn gửi Ban thường vụ tỉnh uỷ các địa phương về việc tăng cường giải pháp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ được diễn ra từ ngày 25 - 27/6 tại tất cả các tỉnh, thành phố với số lượng thí sinh nhiều hơn các năm trước. Đồng thời, kỳ thi được tổ chức trong bối cảnh cả nước đang thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp và thay đổi trong sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra.

Kỳ thi năm 2025 tổ chức cho cả học sinh học theo Chương trình GDPT năm 2018 và học sinh học theo Chương trình GDPT 2006; tình trạng sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi ngày càng tinh vi, phức tạp.

Bộ GD&ĐT đề nghị Ban Thường vụ các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo UBND cấp tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức, cơ quan có liên quan chỉ đạo phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với ngành Giáo dục của địa phương chuẩn bị kỹ các điều kiện cần thiết, có phương án dự phòng cho mọi tình huống bất thường, không để bất kỳ khâu nào của kỳ thi mà không có sự quản lý, giám sát chặt chẽ và không có người chịu trách nhiệm.

Chỉ đạo Ban chỉ đạo kỳ thi, các sở, ban, ngành liên quan tham gia tổ chức kỳ thi xây dựng kế hoạch tại địa phương, có phương án cụ thể và đề cao trách nhiệm; có sự phân công nhiệm vụ cụ thể rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả.

Theo đó, bảo đảm tất cả các khâu trong suốt quá trình tổ chức kỳ thi đều phải có tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm gắn với lộ trình cả nước thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp. Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi, các gia đình và các cơ sở giáo dục.

Chỉ đạo Sở GD&ĐT phối hợp với thanh tra tỉnh khẩn trương xây dựng phương án thanh tra, kiểm tra ở tất cả các khâu, nhất là khâu phân công trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia tổ chức kỳ thi.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cũng đề nghị các địa phương chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh, xã xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho kỳ thi.

Các địa phương kịp thời phát hiện, ngăn chặn, không để thí sinh mang các thiết bị, vật dụng trái phép vào phòng thi nhất là các thiết bị công nghệ cao sử dụng vào mục đích gian lận và xử lý kịp thời mọi hành vi tiêu cực hoặc tung tin sai sự thật, không chính xác gây hoang mang dư luận, góp phần đảm bảo kỷ cương và công bằng trong kỳ thi./.