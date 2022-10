Bộ trưởng Bộ Y tế: Nhiều bệnh viện đang trở thành con nợ

(TBTCO) - Chiều 27/10, tại Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã phát biểu làm rõ ý kiến các vị đại biểu Quốc hội nêu tại phiên họp. Bộ trưởng cho biết, nhiều năm về trước đã không đủ giáo viên do bỏ việc, nhiều năm không tuyển, tuyển nhỏ hơn số nghỉ hưu do thừa, thiếu cục bộ, khó điều tiết và thiếu do tăng dân số tự nhiên.