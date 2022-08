Thiếu cán bộ am hiểu về lĩnh vực thuốc, đấu thầu TS. Nguyễn Huy Quang khẳng định, tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế đặc biệt là vật tư tiêu hao, hóa chất là trầm trọng, trải dài từ bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế đến tuyến tỉnh, huyện…, gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng khám chữa bệnh. Điều này cũng ảnh hưởng đến tính công bằng cũng như vấn đề an sinh xã hội. Trong các nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên, có nguyên nhân từ năng lực tham gia thực hiện công tác đấu thầu từ trung ương đến cơ sở khám chữa bệnh còn hạn chế. Thiếu những cán bộ am hiểu về lĩnh vực thuốc, đấu thầu; nhiều doanh nghiệp không tham gia thầu do giá thầu thấp, không đảm bảo doanh thu dẫn đến ảnh hưởng nguồn cung thuốc, trang thiết bị y tế.