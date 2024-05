Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Bảo hiểm xã hội một lần là vấn đề nhạy cảm nhất trong Luật

Giảm trừ lương hưu do nghỉ sớm là nguyên nhân rút bảo hiểm một lần? Một vấn đề được người lao động hết sức quan tâm đó là quy định giảm trừ tiền lương hưu do nghỉ hưu sớm, đã được một số đại biểu phát biểu, phân tích. Theo đại biểu Nguyễn Duy Thanh (Cà Mau), qua thực tế tìm hiểu nguyện vọng của người lao động và ý kiến của nhiều hiệp hội ngành nghề trong quá trình tham gia góp ý kiến dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, đề nghị cần nghiên cứu, kế thừa quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2006. Đó là, người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trên 20 năm, được nghỉ hưu sớm và mỗi năm nghỉ sớm sẽ bị trừ 1%. Dự thảo Luật sửa đổi lần này cần bổ sung quy định cho phép người lao động nghỉ hưu sớm với thời gian sớm tối đa 5 năm so với tuổi nghỉ hưu (theo lộ trình quy định tại Bộ Luật lao động, nam đạt 62 tuổi vào năm 2028 và nữ đạt 60 tuổi vào năm 2035) và đã đóng đủ 30 năm bảo hiểm xã hội đối với nữ và 32 năm đối với nam thì được nghỉ hưu và hưởng mức tối đa 75% và bổ sung quy định hoán đổi thời gian đóng bảo hiểm xã hội để nghỉ hưu sớm, không bị trừ 2% lương hưu mỗi năm do nghỉ hưu sớm. Theo đó, nếu từ năm đóng bảo hiểm xã hội thứ 31 trở đi đối với nữ và 33 trở đi đối với nam, thì cứ tăng thêm 1 năm đóng bảo hiểm xã hội được hoán đổi 1 năm nghỉ trước tuổi. Kiến nghị này xuất phát từ thực tiễn, hàng trăm nghìn công nhân trên 50 - 55 tuổi, sau nhiều năm trực tiếp đứng xưởng sản xuất, sức khỏe giảm sút, khó đáp ứng yêu cầu công việc. Điều chỉnh linh hoạt như vậy, thì mới khuyến khích được người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, hạn chế rút bảo hiểm một lần ở những người đã có 20 - 25 năm đóng, do thời gian chờ hưởng lương hưu quá dài như hiện nay. Như vậy, thì đa số công nhân lao động khó có thể tham gia bảo hiểm xã hội cho đến khi đạt độ tuổi nghỉ hưu là 62 tuổi với nam và 60 tuổi với nữ.