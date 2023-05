Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Cùng vào cuộc gỡ nút thắt về cơ chế, thủ tục, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

(TBTCO) - Sáng 14/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc và Đoàn công tác có cuộc làm việc với lãnh đạo 5 địa phương về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu. Bộ trưởng nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, các bộ, ngành, địa phương phải cùng vào cuộc, tháo gỡ nút thắt về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Gỡ vướng về đầu tư, đẩy nhanh hỗ trợ thuế phí cho doanh nghiệp

5 địa phương khảo sát lần này, gồm: Đồng Nai, Bình Dương, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai.

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Nai, dự và chủ trì hội nghị có Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc; Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; thành viên tổ công tác; đại diện một số sở, ngành, chủ đầu tư trên địa bàn; lãnh đạo một số đơn vị chức năng của Bộ Tài chính…

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp. Ảnh: T.T.

Về phía tỉnh Đồng Nai, tới dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng; lãnh đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn.

Tại các điểm cầu, tới dự có lãnh đạo các địa phương Bình Dương, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc làm tổ trưởng Tổ công tác số 5 có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân chung cả nước trong 12 địa phương (Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu).

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, trước tình hình có nhiều khó khăn, thách thức, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 435/QĐ-TTg phân công Thành viên Chính phủ chủ trì đôn đốc làm việc với các địa phương về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu trên địa bàn.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cùng đoàn công tác đi kiểm tra một số dự án trước cuộc họp với các địa phương.

Các thành viên Chính phủ chủ trì, cùng lãnh đạo các bộ, cơ quan trung ương liên quan trực tiếp đôn đốc làm việc với các địa phương về tình hình, giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu, tháo gỡ các khó khăn về nhà ở xã hội, thị trường bất động sản, kỷ luật kỷ cương hành chính... và các vấn đề khác nổi lên trên địa bàn.

Do đó, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đề nghị lãnh đạo các địa phương cần thẳng thắn trao đổi về những khó khăn, vướng mắc tại địa phương, đồng thời đưa ra những giải pháp, kiến nghị để kịp thời báo cáo các cấp có thẩm quyền giải quyết, nhất là trong bối cảnh người dân, doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn như hiện nay.

Theo lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, hiện nay trên địa bàn một số dự án còn chậm triển khai do vướng về thủ tục chấp thuận cho nhà đầu tư; vướng liên quan đến điều 118 Luật Đất đai; một số khó khăn trong công tác quy hoạch cần sớm tháo gỡ cho các dự án.

Liên quan đến tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành giảm lãi suất, khoanh nợ, giãn nợ, miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất…

Từ điểm cầu tỉnh Bình Dương, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho biết, trên địa bàn, tình hình xuất nhập khẩu 4 tháng giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái, riêng kim ngạch xuất khẩu giảm 23% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu nhiều mặt hàng giảm như gỗ, giày da, điện tử… Số thu ngân sách 4 tháng cũng giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn đạt thấp hơn so với bình quân chung cả nước, đạt 13,6%, nguyên nhân chủ yếu do giá đất bồi thường chậm.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc (bìa phải) làm tổ trưởng Tổ công tác số 5 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: T.T

Từ điểm cầu tỉnh Phú Yên, Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn cho biết, hiện nay địa phương gặp rất nhiều khó khăn do chi phí vốn cao, cái doanh nghiệp cần đó là chi phí vốn, đất đai, chuỗi cung ứng. Giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Phú Yên còn thấp so với bình quân chung. Vướng chủ yếu là do chồng chéo, vướng mắc giữa các luật, nhất là Luật Đất đai (Điều 118 và điều 113…).

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên đề nghị các bộ, ngành cùng vào cuộc với địa phương để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, “bắt bệnh bốc thuốc” để trực tiếp tháo gỡ cho địa phương. Những chính sách về giảm thu thuế, phí, lệ phí, theo ông Tạ Anh Tuấn, Chính phủ cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng để vừa hỗ trợ được người dân, doanh nghiệp, nhưng đồng thời tránh làm xói mòn cơ sở thuế, ảnh hưởng tới cân đối ngân sách tại các địa phương.

Về triển khai các dự án chương trình mục tiêu quốc gia chậm, lãnh đạo tỉnh Phú Yên kiến nghị, một số định mức Chính phủ, các bộ, ngành cần có hướng dẫn thống nhất, tránh khác nhau giữa các địa phương, gây khó khăn trong thực hiện.

Từ điểm cầu tỉnh Gia Lai, lãnh đạo tỉnh này cho biết, tốc độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn còn chậm, mới đạt 8,3%, do giải phóng mặt bằng, nhiều dự án lớn đều chậm. Thời gian tới, địa phương sẽ triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn.

Thúc đẩy đầu tư công, dẫn dắt đầu tư tư nhân

Kết luận cuộc làm việc, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, trong tình hình còn nhiều khó khăn như hiện nay, các bộ, ngành, địa phương phải cùng vào cuộc, tháo gỡ nút thắt về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công có vai trò rất quan trọng đối với tăng trưởng. Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công sẽ mở đường cho đầu tư tư nhân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Cuộc họp trực tuyến với nhiều điểm cầu. Ảnh: T.T

Tổ trưởng tổ công tác số 5 của Thủ tướng Chính phủ đề nghị lãnh đạo 5 tỉnh tập trung vào các giải pháp đột phá, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Hiện nay, giải ngân vốn đầu tư công của 3 địa phương còn thấp hơn so với bình quân chung của cả nước, do đó, trong thời gian tới, lãnh đạo các tỉnh cần vào cuộc, có các giải pháp cụ thể để bứt phá trong thời gian tới.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đã thẳng thắn trả lời đối với từng kiến nghị cụ thể của địa phương. Bộ trưởng cho biết, Bộ Tài chính thời gian qua đã nỗ lực trình các cấp có thẩm quyền và ban hành theo thẩm quyền nhiều chính sách về miễn, giảm, giãn nhiều khoản thuế, phí, lệ phí cho người dân và doanh nghiệp. Hiện nay, Bộ đang trình Chính phủ, trình Quốc hội về các phương án về giảm thuế giá trị gia tăng, giảm 35 loại phí, lệ phí…

Bộ trưởng cho biết, sau cuộc họp, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp các kiến nghị và đưa ra giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.