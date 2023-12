Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Ngành Tài chính nỗ lực, sáng tạo triển khai nhiệm vụ tháng cuối năm

(TBTCO) - Chiều 7/12, Bộ Tài chính tổ chức họp giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và triển khai nhiệm vụ tháng cuối năm. Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đề nghị toàn ngành Tài chính tiếp tục nỗ lực, sáng tạo hơn nữa, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước đã đề ra.

Ngành Thuế, Hải quan phấn đấu thu vượt dự toán được giao

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành, thời gian qua, Tổng cục Thuế tập trung vào công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Hiện nay, Tổng cục Thuế đang triển khai xây dựng các đề án trình Bộ để trình Quốc hội, trình Chính phủ.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc điều hành cuộc họp. Ảnh: Đức Minh.

Đáng chú ý, Tổng cục Thuế đã hoàn thành trình Quốc hội: Đề án Xây dựng nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu; trình Chính phủ Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2022 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ…

Về thu NSNN, theo Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành, tổng thu NSNN tháng 11/2023 do cơ quan Thuế quản lý đạt 124.884 tỷ đồng. Tổng thu NSNN lũy kế 11 tháng đầu năm 2023 do cơ quan thuế quản lý đạt 1.336.002 tỷ đồng, bằng hơn 97% so với dự toán và bằng 96,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Về công tác hoàn thuế, Tổng cục Thuế đã triển khai nhiều biện pháp rà soát, chỉ đạo các cục thuế địa phương đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT và yêu cầu các cục thuế báo cáo tiến độ giải quyết hồ sơ hằng ngày. Tính đến ngày 30/11/2023, cơ quan thuế đã ban hành 16.778 quyết định hoàn thuế GTGT với tổng số tiền thuế hoàn là 127.783 tỷ đồng, bằng 68,7% so với dự toán hoàn thuế GTGT năm 2023 đã được Quốc hội thông qua, bằng 93% so với cùng kỳ năm 2022.

“Thời gian tới, Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai nhiều giải pháp, đảm bảo tiến độ giải quyết hồ sơ hoàn thuế trên nguyên tắc thận trọng, chính xác. Chủ động tiến hành thanh kiểm tra trước khi nhận hồ sơ” - Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành nói.

Về triển khai nhiệm vụ tháng cuối năm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành cho biết, ngành Thuế tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao; đồng thời, tập trung thu hồi nợ đọng, chống thất thu NSNN.

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn cho biết, đến hết tháng 11/2023, ngành Hải quan đã thu đạt chỉ tiêu điều chỉnh được giao là 335 nghìn tỷ đồng. Tháng còn lại của năm, ngành Hải quan phấn đấu thu từ 32-35 nghìn tỷ đồng, thu vượt dự toán được giao.

Đáng lưu ý, ngành Hải quan đã đạt được nhiều thành công trong công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại. Trong tháng 11/2023, cơ quan hải quan đã chủ trì bắt giữ 2 nghìn vụ, lũy kế đến hết tháng 11/2023, đã bắt giữ 14 nghìn vụ vi phạm pháp luật về hải quan. Cơ quan hải quan đã phối hợp bắt giữ 224 vụ vi phạm ma túy, trong đó, 11 tháng qua, cơ quan hải quan chủ trì bắt giữ 112 vụ với 2,8 tấn ma túy các loại, nhiều loại đắt tiền, được Bộ Công an và Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao.

Theo Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Trần Quân, 11 tháng số lượng phát hành trái phiếu chính phủ (TPCP) đạt 284.006 tỷ đồng, đạt 71% kế hoạch năm 2023, kỳ hạn phát hành TPCP bình quân là 12,8 năm và lãi suất TPCP bình quân là 3,25%/năm. Dự kiến từ nay đến cuối năm, thị trường TPCP tiếp tục có nhiều ảnh hưởng bởi thị trường tài chính, tiền tệ trong nước và thế giới, KBNN tiếp tục đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn của NSTW năm 2023.

Bên cạnh đó, KBNN tiếp tục bám sát tiến độ thu chi NSNN, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và kế hoạch trả nợ của NSTW, để huy động TPCP với số lượng phù hợp, trong phạm vi Thủ tướng Chính phủ giao.

“Liên quan đến công tác quyết toán cuối năm, KBNN sẵn sàng các phương án cho kỳ quyết toán, khóa sổ cuối năm được thuận lợi, thành công và sẵn sàng cung cấp các số liệu phục vụ điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính tại mọi thời điểm” - Tổng giám đốc KBNN Trần Quân khẳng định.

Rà soát chính sách, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Phát biểu tại cuộc họp giao ban, Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng nhấn mạnh, để thu đạt và vượt dự toán NSNN được giao, các cơ quan thuế, hải quan phải nỗ lực vào cuộc triển khai các giải pháp nhằm tăng thu NSNN. Đặc biệt, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thu NSNN, như: triển khai hóa đơn điện tử đối với lĩnh vực kinh doanh bán lẻ xăng dầu; tăng cường quản lý thu thuế dịch vụ ăn uống...

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Thứ trưởng Võ Thành Hưng cũng lưu ý các đơn vị trong công tác xây dựng văn bản pháp luật, đảm bảo chất lượng, tiến độ được giao.

Kết luận cuộc giao ban, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc biểu dương toàn ngành Tài chính trong thời gian qua đã nỗ lực, cố gắng, sáng tạo trong triển khai các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là cơ quan thuế, hải quan.

Đối với công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Bộ trưởng nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ rất nặng nề đối với Bộ Tài chính. Bộ trưởng đề nghị các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ lưu ý triển khai nhanh trong quá trình tham gia, phối hợp đóng góp ý kiến hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật với các bộ, ngành.

Đối với công tác quản lý thu NSNN, Bộ trưởng đề nghị toàn ngành Tài chính tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ đề ra. Bộ trưởng đặc biệt lưu ý cơ quan thuế quản lý chặt chẽ hóa đơn điện tử, cá thể hóa trách nhiệm của cán bộ thuế đến từng doanh nghiệp.

Đồng thời, triển khai hóa đơn điện tử từ máy tính tiền; quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử; chính sách hỗ trợ người nộp thuế theo chương trình của Chính phủ, công tác chống gian lận hóa đơn điện tử, công tác thu ngân sách nhà nước, đặc biệt là công tác hoàn thuế GTGT...

Đối với các nhiệm vụ khác, người đứng đầu ngành Tài chính lưu ý các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính tiếp tục tập trung: hoàn thành sớm giao dự toán NSNN năm 2024 cho các bộ, ngành, địa phương; tập trung công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; tập trung chống buôn lậu, gian lận thương mại tháng cuối năm; tăng cường quản lý giá.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cũng đặc biệt đề nghị toàn ngành Tài chính cần tiếp tục bám sát và đánh giá tình hình kinh tế trong nước, thế giới; chủ động phân tích, nhận định những tác động từ những chính sách tài khóa tiền tệ mà các nước thực hiện đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nước để nhận diện đúng những rủi ro, kịp thời báo cáo Chính phủ có kịch bản, giải pháp chủ động trong điều hành thu NSNN; cũng như đề xuất các chính sách tháo gỡ vướng mắc cho nền kinh tế, gỡ khó cho người dân và doanh nghiệp.

Thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị toàn ngành Tài chính tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo hơn nữa trong thực thi nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính - NSNN được giao./.