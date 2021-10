(TBTCO) - Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, sau một thời gian im ắng, vàng lậu lại nóng trở lại, nhất là ở biên giới Tây Nam, khi lực lượng chức năng liên tục phát hiện nhiều vụ buôn lậu vàng khối lượng lớn.

Theo các cơ quan chức năng, lợi nhuận thu được từ buôn lậu vàng rất cao, nên hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng qua biên giới về Việt Nam sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp.

Khi giá vàng ở nước ngoài thấp hơn giá vàng ở Việt Nam thì xuất hiện tình trạng vận chuyển trái phép vào Việt Nam. Ngược lại, khi giá nước ngoài cao hơn giá trong nước thì lại xảy ra việc vận chuyển trái phép vàng từ trong nước ra nước ngoài.

Buôn lậu vàng qua biên giới Tây Nam diễn biến phức tạp. Ảnh: TL

Điển hình tại An Giang, ngày 7/5/2021 các lực lượng chức năng tại Cửa khẩu Tịnh Biên đã phối hợp phát hiện, bắt giữ một đối tượng cất giấu trong túi nylon 5 kg vàng, vận chuyển từ biên giới Campuchia. Gần đây nhất, ngày 29/9, tại cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, lực lượng chức năng đã triển khai mật phục, bắt giữ một đối tượng khi đang điều khiển xe mô tô (không có biển kiểm soát) vận chuyển 2,2 kg vàng từ nội địa Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương sang Campuchia.

Theo các chuyên gia, tình trạng buôn lậu vàng với số lượng lớn được phát hiện chủ yếu ở khu vực biên giới Tây Nam giữa Việt Nam và Campuchia. Việc cơ quan chức năng phát hiện vụ buôn lậu 51kg vàng vận chuyển trái phép qua biên giới Campuchia vào Việt Nam vào cuối năm 2020, đầu năm 2021 là vụ điển hình. Hơn thế, ngoài đường bộ ra, vàng “nhập cảnh” trái phép còn thông qua cả đường hàng không và đường biển.

Được biết trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh An Giang đã bắt hàng chục đối tượng liên quan đến vụ buôn lậu 51kg vàng 9999 do đối tượng Huỳnh Thị Kim Hạnh cầm đầu. Theo cơ quan chức năng, tình trạng buôn lậu vàng đã tồn tại dai dẳng suốt nhiều năm qua do mức chênh lệch cao giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới.

Tương tự tại biên giới Tây Nguyên, ngày 21/9, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã chủ trì bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép vàng qua biên giới. Tiến hành kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 2 gói ni lông chứa vàng nguyên liệu được vận chuyển từ khu vực Mường Cầu, tỉnh Attapư (Lào) về Việt Nam.

Trước đó vào đầu tháng 8/2021, lực lượng biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y cũng đã bắt giữ một đối tượng vận chuyển 1,7 kg vàng từ Lào về Việt Nam.../.