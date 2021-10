Các địa phương nâng cao cảnh giác, đẩy nhanh tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19

Cập nhật trên Cổng thông tin tiêm chủng quốc gia, đến 13h ngày 28/10, cả nước đã tiêm 77.431.159 liều vắc-xin phòng Covid-19. Trong đó ngày 27/10, tiêm được 1.167.888 liều, cao hơn so với ngày trước đó khoảng 167.000 liều (ngày 26/10 tiêm đạt 1.012.281 liều). 10 địa phương có tỷ lệ tiêm cao nhất (tính theo số mũi tiêm/số vắc-xin phân bổ) là Cao Bằng, Sơn La, Phú Thọ, Thái Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Điện Biên, Tuyên Quang, Hải Dương và Hà Giang. Ngoài ra, 10 địa phương có tỷ lệ tiêm vắc-xin thấp nhất là Kiên Giang, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp, Quảng Bình, Trà Vinh, Đắk Nông, Hưng Yên, Bạc Liêu và Bến Tre. Các tỉnh, thành phố có tỷ lệ tiêm ít nhất 1 liều vắc-xin phòng Covid-19 cho dân số từ 18 tuổi trở lên đạt trên 95% là Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Bình Dương.