Các địa phương triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách ngay từ đầu năm

(TBTCO) - Tham gia ý kiến tại Hội nghị tổng kết nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2023 và triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2024, được Bộ Tài chính tổ chức ngày 27/12/2023, đại diện lãnh đạo nhiều địa phương bày tỏ quyết tâm sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024. Đồng thời cho biết, các cấp, các ngành sẽ bắt tay triển khai các giải pháp trọng tâm ngay từ ngày đầu, tháng đầu để đạt kết quả cao nhất.

ÔNG NGUYỄN VĂN DŨNG - PHÓ CHỦ TỊCH UBND TP. HỒ CHÍ MINH:

Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp điều hành kinh tế - xã hội

Ông Nguyễn Văn Dũng

Năm 2023, dự toán thu ngân sách nhà nước của thành phố chiếm tỷ trọng 26% trong tổng dự toán thu cả nước. Ước thực hiện đến hết năm 2023 là 439.288 tỷ đồng, đạt 93,53% dự toán và giảm 8,54% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách địa phương theo phân cấp ước đạt 83.689 tỷ đồng, đạt 92,68% dự toán và giảm 11,42% so với cùng kỳ.

Năm 2024, với tinh thần “TP. Hồ Chí Minh vì cả nước, cả nước vì TP. Hồ Chí Minh”, thành phố tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp với các ban, bộ, ngành trung ương, các tỉnh, thành phố tận dụng tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù, tạo bước chuyển có tính đột phá trong huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược, thúc đẩy Thành phố phát triển nhanh, bền vững. TP. Hồ Chí Minh đã xây dựng 18 chỉ tiêu chủ yếu, phân thành 5 nhóm về kinh tế - xã hội - đô thị - cải cách hành chính và quốc phòng, an ninh. Về chỉ tiêu kinh tế, thành phố phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước.

Thành phố sẽ chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp điều hành kinh tế - xã hội, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành; tăng cường huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho chi đầu tư phát triển; tập trung giải ngân vốn đầu tư công, quyết tâm hoàn thành kế hoạch đầu tư công, đẩy nhanh triển khai các dự án lớn, công trình hạ tầng trọng điểm.

ÔNG PHAN THẾ TUẤN - PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC GIANG:

Bám sát nhiệm vụ thu, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Ông Phan Thế Tuấn

Xác định công tác thu ngân sách năm 2023 phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, ngay từ đầu năm, Bắc Giang đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp đảm bảo thu đúng, đủ kịp thời các khoản thu song song với việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế.

Bên cạnh đó, tập trung tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, các dự án được giao đất để tạo nguồn thu phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, trong đó tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu, trốn lậu thuế; đẩy mạnh công tác quản lý nợ đọng thuế; tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế ở tất cả các khâu, các bộ phận, các lĩnh vực thông qua việc đổi mới phương thức, phát triển đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền để hỗ trợ, phục vụ người nộp thuế một cách tốt nhất.

Do vậy, tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh đến ngày 25/12/2023 đạt 16.141,4 tỷ đồng, vượt 27% dự toán trung ương giao; vượt 7,4% dự toán tỉnh giao, bằng 94,6 so cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương năm 2023 cơ bản theo dự toán được giao, đáp ứng kịp thời nhu cầu các khoản chi cho con người; chi nghiệp vụ chuyên môn; chi an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và các nhiệm vụ chi quan trọng, cấp thiết khác. Ước tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cả năm 2023 toàn tỉnh đạt 96,8% kế hoạch.

Dự báo năm 2024, kinh tế vĩ mô nói chung còn phải đối mặt với nhiều thách thức. Vì vậy, để phấn đấu hoàn thành dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, tỉnh Bắc Giang sẽ bám sát nhiệm vụ thu ngân sách, nắm chắc tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; kịp thời tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển ổn định, vững chắc; thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo cơ sở để tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Tỉnh cũng xác định đẩy nhanh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, chương trình mục tiêu quốc gia là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt hiện nay.

ÔNG NGUYỄN TỰ CÔNG HOÀNG - PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH:

Thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng

Kết quả tích cực mà tỉnh Bình Định đạt được năm 2023 là tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh (đến ngày 26/12/2023) đã vượt 1,2% dự toán trung ương giao, bằng 74,5% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa vượt 5,9% dự toán trung ương giao. Nếu loại trừ tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận còn lại, thực hiện thu nội địa vượt 3% dự toán trung ương giao.

Các cơ quan thu ngân sách, nhất là ngành Thuế đã nắm chắc nguồn thu, thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước; nắm chắc thông tin các dự án, nguồn tiền thuê đất, tiền sử dụng đất toàn tỉnh; theo dõi các khoản chậm nộp các khoản thuế của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nợ tiền thuê đất nhằm chống thất thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu trung ương giao, UBND tỉnh kiến nghị các bộ, ngành trung ương quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, có giải pháp thiết thực tạo điều kiện cho doanh nghiệp, dự án bất động sản tiếp cận được nguồn vốn tín dụng ưu đãi nhằm tạo đà phục hồi cho thị trường bất động sản trong thời gian tới, để tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương, đảm bảo nguồn vốn thực hiện các dự án, công trình của địa phương đã bố trí kế hoạch vốn từ nguồn thu này.

ÔNG NGUYỄN MINH LÂM - PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH LONG AN:

Khẩn trương, sát sao triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm

Ông Nguyễn Minh Lâm

Ước tính, cả năm 2023, tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh Long An phấn đấu trên 20.100 tỷ đồng vượt 4,2%, thu nội địa vượt 14,7% và thu cân đối vượt 7,2% so dự toán Trung ương giao.

2023 là năm đầu tiên tỉnh Long An tự cân đối ngân sách và có điều tiết về ngân sách trung ương với tỉ lệ là 5% trên các khoản thu phân chia. Với tình hình hiện tại, tỉnh Long An đã hoàn thành chỉ tiêu điều tiết, góp phần nhỏ vào đảm bảo cán cân cân đối của cả nước trong bối cảnh kinh tế năm 2023 còn nhiều khó khăn thì đây là sự nỗ lực rất lớn của tỉnh.

Chi ngân sách địa phương ước năm 2023 đạt 117,5% so dự toán trung ương, bằng 101,6% cùng kỳ. Trong đó chi đầu tư phát triển (bao gồm cả chi từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn các chương trình mục tiêu) là 12.822 tỷ đồng, bằng 102,7% so cùng kỳ.

Qua quá trình thực hiện dự toán thu, chi năm 2023, bên cạnh triển khai kịp thời các giải pháp trong chỉ đạo điều hành của Bộ Tài chính, tỉnh Long An xin chia sẻ một số bài học kinh nghiệm được rút ra là: thành lập Ban chỉ đạo đôn đốc thu ngân sách các cấp, đây là bộ phận tham mưu trực tiếp trong quá trình điều hành thu, chi trong năm và có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, đôn đốc trong quá trình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách; xây dựng kế hoạch thu ngay từ đầu năm và phân công chi tiết đến từng cấp, từng phòng ban và cá nhân phụ trách; ngoài ra là thành lập 2 tổ theo dõi, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm./.