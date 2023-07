Các hãng tin tức hàng đầu tìm cách hợp tác để giải quyết tác động của AI

(TBTCO) - The New York Times (Thời báo New York), công ty mẹ News Corp của The Wall Street Journal (Tạp chí Phố Wall) và chủ sở hữu Dotdash Meredith IAC nằm trong số các nhà xuất bản tin tức hàng đầu của Mỹ đang thảo luận về việc thành lập một liên minh nhằm ứng phó với các tác động từ AI.

Sự hợp tác giữa các nhà xuất bản tin tức lớn cạnh tranh là rất hiếm và các cuộc đàm phán là dấu hiệu cho thấy mối đe dọa hiện hữu mà công nghệ AI tạo ra đại diện cho cả ngành công nghiệp và xã hội. Mối đe dọa hiện hữu từ công nghệ AI đến ngành truyền thông The Wall Street Journal cho biết, một số nhà xuất bản tin tức và tạp chí lớn đang thảo luận về việc thành lập một liên minh mới để giải quyết tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với ngành. Khả năng của một nhóm như vậy đã được thảo luận giữa các giám đốc điều hành và luật sư của The New York Times; News Corp - Công ty mẹ của The Wall Street Journal; Vox Media; Condé Nast parent Advance; Politico and Insider - chủ sở hữu Axel Springer; và Dotdash Meredith parent IAC. Tuy nhiên, một chương trình nghị sự cụ thể vẫn chưa được quyết định và một số nhà xuất bản vẫn chưa cam kết tham gia. Trong khi các nhà xuất bản tin tức đồng ý rằng họ cần thực hiện các bước để bảo vệ doanh nghiệp của mình khỏi sự trỗi dậy của AI, các ưu tiên tại các công ty khác nhau thường khác nhau. Những khác biệt như vậy có thể tạo ra một rào cản khi thiết lập một chương trình nghị sự trong một liên minh. Sự hợp tác giữa các nhà xuất bản tin tức lớn cạnh tranh là rất hiếm và các cuộc đàm phán là dấu hiệu cho thấy mối đe dọa hiện hữu mà công nghệ AI tạo ra đại diện cho cả ngành công nghiệp và xã hội. Trí tuệ nhân tạo, một loại trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra nhiều loại nội dung khác nhau bao gồm văn bản, hình ảnh và âm thanh, đã trở thành một từ thông dụng kể từ khi ChatGPT của OpenAI được ra mắt vào cuối năm ngoái. Chatbot - có thể trả lời hùng hồn bất kỳ câu hỏi nào, nhưng đôi khi cũng có những sau sót ngoạn mục - đã trở thành một hiện tượng toàn cầu chỉ sau một đêm, làm dấy lên lo ngại rằng AI có thể định hình lại nhiều ngành công nghiệp. News Corp – công ty mẹ của The Wall Street Journal và Times đã đạt được thoả thuận khá lớn với Google của Alphabet. Trong những tháng gần đây, các giám đốc điều hành xuất bản đã bắt đầu kiểm tra mức độ mà nội dung của họ đã được sử dụng để “đào tạo” ra các công cụ AI như ChatGPT, cách mà các công cụ này nên bồi thường và các lựa chọn pháp lý trong trường hợp này là gì. Mối quan tâm đặc biệt là các công cụ cung cấp thông tin trực tiếp cho người dùng, loại bỏ nhu cầu theo các liên kết đến các nguồn thông tin, chẳng hạn như các bài báo. Ngay cả trước khi AI trở thành hiện tượng, các nhà xuất bản tin tức đã tìm cách được đền bù từ việc sử dụng nội dung của các nền tảng công nghệ, nhưng các giao dịch thường theo cách truyền thống của riêng họ. Ví dụ, News Corp – công ty mẹ của The Wall Street Journal và Times đã đạt được thoả thuận khá lớn với Google của Alphabet. News Corp - công ty mẹ của The Wall Street Journal, đã đạt được thoả thuận kéo dài nhiều năm trên toàn cầu với Google vào năm 2021. Công ty truyền thông cho biết thỏa thuận này và các mối quan hệ hợp tác công nghệ khác sẽ tạo ra tổng doanh thu hàng năm hơn 100 triệu USD cho News Corp. Ngoài The Wall Street Journal, News Corp còn sở hữu các hãng tin tức ở Australia và Vương quốc Anh, cũng như Barron's, MarketWatch và New York Post ở Mỹ. The New York Times gần đây đã ký một thỏa thuận với Google, bao gồm cả Showcase, với việc Google sẽ trả khoảng 100 triệu USD/năm cho tờ báo trong 3 năm. Các nhà xuất bản tin tức đang được đại diện như một nhóm, bởi News Media Alliance, tổ chức đã đứng sau sự thúc đẩy luật pháp ở Mỹ cho phép các nhà xuất bản tin tức dưới một quy mô nhất định đàm phán chung về khoản bồi thường từ những gã khổng lồ công nghệ như Google, cho việc sử dụng nội dung của họ. Một số ít giám đốc điều hành trong lĩnh vực xuất bản đã lên tiếng về AI và những tác động của nó đối với ngành công nghiệp tin tức. Chủ tịch Barry Diller của IAC, tại một sự kiện công nghiệp gần đây đã cảnh báo về việc tạo nội dung AI - hoặc sử dụng văn bản và hình ảnh có sẵn trực tuyến để đào tạo các công cụ AI - và nói rằng các nhà xuất bản trong một số trường hợp nên "hoạt động ngay lập tức và khởi kiện ngay". Mathias Döpfner – Giám đốc điều hành của Axel Springer SE, một trong những hãng tin tức lớn nhất châu Âu, vào đầu năm nay đã nói rằng các công ty truyền thông phải coi trọng ChatGPT và các phát triển AI khác. Giám đốc điều hành News Corp Robert Thomson, một trong những người chỉ trích mạnh mẽ nhất các nền tảng, gần đây cũng đã cảnh báo rằng sở hữu trí tuệ đang bị đe dọa do sự gia tăng của AI. "Đầu tiên, nội dung của chúng tôi đang được thu thập và sử dụng để đào tạo các công cụ AI" - Thomson nói tại một sự kiện gần đây của ngành. "Thứ hai, những câu chuyện riêng lẻ sẽ xuất hiện trong các tìm kiếm cụ thể. Thứ ba, nội dung của chúng tôi sẽ được tổng hợp và trình bày khác biệt khi nó thực sự là một trích xuất khác của nội dung đã được biên tập" – Thomson cho biết thêm. OpenAI đã không trả lời các yêu cầu bình luận. Đáp lại những lời chỉ trích về việc các công ty AI loại bỏ nội dung khỏi internet và đưa nó vào mô hình đào tạo của họ, Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman hồi đầu năm nay đã nói với The Wall Street Journal: "Chúng tôi đã làm rất nhiều việc với việc sử dụng hợp lý" - một điều khoản pháp lý cho phép sử dụng tài liệu bản quyền mà không được phép trong một số trường hợp nhất định. Altman cũng cho biết OpenAI đã đạt được các thỏa thuận về nội dung, khi được bảo hành. Google cam kết trả tiền cho hơn 150 ấn phẩm tin tức Trong một động thái khác, đầu tháng 6 vừa qua, Google đã giới thiệu một sản phẩm bị trì hoãn từ lâu, trả tiền cho các nhà xuất bản tin tức để giới thiệu nội dung của họ, sẽ ra mắt tại Mỹ vào mùa hè này như một phần trong những gì công ty cho biết là nỗ lực hỗ trợ các phương tiện truyền thông. Google đã đạt được thoả thuận trả tiền cho 150 ấn phẩm tin tức của Mỹ. Ảnh: WSJ Sự ra mắt sắp tới của sản phẩm, được gọi là Google News Showcase, trong bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới đã thông qua hoặc đang xem xét các quy định pháp luật để giúp các nhà xuất bản nhận thanh toán từ các công ty công nghệ - bao gồm cả Google và nền tảng Meta, công ty mẹ của Facebook để giới thiệu nội dung của họ. Showcase được công bố vào năm 2000 nhưng đã bị trì hoãn do chưa đàm phán xong với một số nhà xuất bản. Showcase sẽ giới thiệu hơn 150 ấn phẩm tin tức của Mỹ, như: Duluth News Tribune, Orlando Weekly, Associated Press, Bloomberg, Reuters và The Wall Street Journal. Google không cho biết số tiền mà các nhà xuất bản của Mỹ đã được trả như một phần của quan hệ đối tác. Sự trỗi dậy của Google và Facebook với tư cách là những người khổng lồ trong lĩnh vực quảng cáo kỹ thuật số đã có tác động đáng kể đến ngành truyền thông, khiến các nhà xuất bản tin tức phải vật lộn với sự cạnh tranh ngày càng tăng về doanh thu và sự chú ý của quảng cáo. Meta năm trước đã bắt đầu trả tiền cho các nhà xuất bản để đưa tóm tắt câu chuyện vào tab Tin tức trên Facebook, một tính năng được ra mắt vào năm 2019. Nhưng năm ngoái, công ty đã thông báo với các nhà xuất bản rằng, họ sẽ không gia hạn hợp đồng để giới thiệu nội dung của họ trên sản phẩm, một phần trong nỗ lực nhằm phân bổ lại nguồn lực để tập trung hơn vào nền kinh tế sáng tạo. Google cũng cho biết họ có kế hoạch tiếp tục tài trợ cho Google News Initiative, một ứng dụng mà qua đó họ đầu tư vào các hãng tin tức địa phương, nhưng từ chối cho biết họ dự định đầu tư bao nhiêu tiền như một phần của nỗ lực đó. Công ty cũng đang đổi thương hiệu và cập nhật một công cụ cho phép người dùng đăng ký mua tin tức thông qua tài khoản Google của họ.

Hoàng Lê (theo The Wall Street Journal)