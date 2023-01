Các ngân hàng Mỹ xây dựng quỹ dự phòng ứng phó với suy thoái kinh tế

(TBTCO) - Trong tuần này, các ngân hàng khổng lồ của Mỹ dự kiến sẽ báo cáo lợi nhuận quý IV/2022 thấp hơn khi họ đang chuẩn bị quỹ dự phòng để ứng phó với nguy cơ suy thoái kinh tế.

Trụ sở ngân hàng JPMorgan Chase ở New York, Mỹ. (Ảnh: T.L)

4 "gã khổng lồ" trong ngành ngân hàng Mỹ gồm: JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp, Citigroup Inc và Wells Fargo & Co sẽ báo cáo doanh thu vào ngày 13/1.

Cùng với Morgan Stanley và Goldman Sachs, 6 ngân hàng lớn nhất nước Mỹ này dự kiến xây dựng quỹ dự phòng trị giá 5,7 tỷ USD để chuẩn bị cho các khoản vay khó đòi, cao hơn gấp đôi so với 2,37 tỷ USD được dành ra một năm trước.

Theo Refinitiv, sáu ngân hàng trên dự kiến sẽ báo cáo lợi nhuận ròng trong quý 4 giảm trung bình 17% so với một năm trước.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang tăng lãi suất mạnh mẽ trong nỗ lực chế ngự lạm phát gần mức cao nhất trong nhiều thập kỷ.

Giá cả và chi phí vay cao hơn đã khiến người tiêu dùng và doanh nghiệp hạn chế chi tiêu. Với vai trò trung gian kinh tế, các ngân hàng chứng kiến lợi nhuận sụt giảm khi hoạt động kinh tế chậm lại.

Trong những tuần gần đây, một loạt lãnh đạo cấp cao của các ngân hàng đã cảnh báo về môi trường kinh doanh khó khăn hơn và buộc họ phải cắt giảm lương thưởng hoặc việc làm.

Theo dữ liệu từ Dealogic, doanh thu của mảng ngân hàng đầu tư toàn cầu giảm xuống 15,3 tỷ USD trong quý IV, giảm hơn 50% so với quý trước.

Susan Roth Katzke, nhà phân tích tại Credit Suisse, cho rằng một số ngân hàng lớn có thể vượt qua những dự đoán tồi tệ nhất vì họ đã loại bỏ các mảng kinh doanh rủi ro. Bên cạnh đó, các ngân hàng vẫn có thể thu lợi từ chính sách tăng lãi suất./.