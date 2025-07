(TBTCO) - Hội nghị Bộ trưởng tài chính và Thống đốc ngân hàng trung ương Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp tục gửi thư thông báo mức thuế mới đến hơn 150 quốc gia, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cho biết khối lượng thương mại hàng hóa toàn cầu trong quý I/2025 tăng 5,3% so với cùng kỳ... là những sự kiện nổi bật trong tuần qua.

Quốc kỳ các quốc gia thành viên Nhóm G20 tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng trung ương G20 tại Cape Town, Nam Phi ngày 24/2/2025.

1. Hội nghị Bộ trưởng tài chính và Thống đốc ngân hàng trung ương Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ngày 18/7 đã ra tuyên bố chung bày tỏ lo ngại về triển vọng kinh tế toàn cầu trong bối cảnh bất ổn gia tăng và các thách thức phức tạp, bao gồm tác động của xung đột, căng thẳng địa chính trị và thương mại. G20 đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác đa phương để ứng phó với các rủi ro đối với kinh tế toàn cầu khi kết thúc hội nghị kéo dài hai ngày 17 - 18/7 tại thành phố cảng Durban của Nam Phi.

2. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/7 cho biết sẽ tiếp tục gửi thư thông báo mức thuế mới đến hơn 150 quốc gia, trong bối cảnh Mỹ tiếp tục thúc đẩy chương trình nghị sự thương mại khiến các đối tác phải đẩy nhanh tốc độ đàm phán với Mỹ để tránh những mức thuế cao khi xuất khẩu hàng hóa vào nước này.

3. Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ngày 15/7 cho biết khối lượng thương mại hàng hóa toàn cầu trong quý I/2025 tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2024, chủ yếu nhờ hoạt động nhập khẩu tăng vọt tại khu vực Bắc Mỹ, khi các doanh nghiệp đẩy mạnh mua hàng trước thời điểm Mỹ áp dụng mức thuế mới. Tuy nhiên, WTO dự báo động lực tăng trưởng này sẽ yếu dần trong thời gian tới do kho hàng đã được lấp đầy và tác động từ các mức thuế cao hơn bắt đầu ảnh hưởng đến nhu cầu nhập khẩu.

4. Ủy ban châu Âu (EC) ngày 16/7 đã đề xuất một kế hoạch ngân sách dài hạn trị giá 2.000 tỷ Euro (khoảng 2.300 tỷ USD) cho giai đoạn 2028 - 2034. Chủ tịch EC Ursula von der Leyen gọi đây là kế hoạch tham vọng nhất từng được đề xuất, nhằm củng cố an ninh và tăng cường khả năng cạnh tranh của châu Âu.

Cảng container hàng hoá ở Los Angeles, California, Mỹ.

5. Bộ Thương mại Mỹ ngày 17/7 đã áp mức thuế chống bán phá giá tạm thời 93,5% đối với mặt hàng graphit (than chì) nhập khẩu từ Trung Quốc - vật liệu chủ chốt trong sản xuất pin, sau khi kết luận mặt hàng này được Trung Quốc trợ giá không công bằng. Theo Hiệp hội Các Nhà sản xuất Vật liệu Hoạt tính Cực dương của Mỹ - đơn vị đứng đơn kiện, tổng mức thuế thực tế sẽ lên tới 160% khi cộng thêm các loại thuế hiện hành.

6. Sản lượng ngũ cốc vụ Hè của Trung Quốc đạt 149,74 triệu tấn, mức cao thứ hai lịch sử, theo số liệu công bố ngày 17/7 của Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc. Ngũ cốc vụ Hè - ngũ cốc vụ đầu tiên - chiếm hơn 20% sản lượng ngũ cốc hàng năm ở Trung Quốc. Trong số 25 tỉnh có nhiệm vụ sản xuất ngũ cốc vụ Hè năm nay, có 20 tỉnh gia tăng diện tích gieo trồng.

7. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/7 đã ký ban hành Đạo luật Hướng dẫn và Thiết lập Đổi mới Quốc gia đối với stablecoin của Mỹ, hay còn gọi là Đạo luật Genius, đánh dấu quy định liên bang đầu tiên về tiền kỹ thuật số stablecoin. Việc sử dụng stablecoin đã gia tăng mạnh trong những năm gần đây với kỳ vọng có thể dùng để chuyển tiền tức thì. Đây có thể sẽ là cuộc cách mạng lớn nhất trong công nghệ tài chính kể từ khi mạng Internet ra đời.

8. Ngành cà phê Brazil ngày 16/7 công bố kim ngạch xuất khẩu mùa vụ 2024 - 2025 đạt mức cao kỷ lục 14,728 tỷ USD, tăng 49,5% so với mức kỷ lục của vụ trước. Do tác động của thời tiết cực đoan tại nhiều nước sản xuất lớn, nền giá cà phê thế giới niên vụ này tăng vọt, giúp Brazil thu về số tiền kỷ lục. Trong niên vụ này, Brazil đã xuất khẩu 45,5 triệu bao cà phê đến 115 quốc gia, thấp hơn 3,9% so với vụ trước, nhưng vẫn là thành tựu lớn trong bối cảnh có nhiều khó khăn.

9. Công ty sản xuất thiết bị điện tử tiêu dùng Samsung Electronics (Hàn Quốc) tiếp tục dẫn đầu trên thị trường điện thoại thông minh toàn cầu trong quý II/2025, theo dữ liệu công bố ngày 15/7 của hãng phân tích thị trường công nghệ toàn cầu Canalys. Nhờ doanh số bán các mẫu điện thoại Galaxy A có giá cả cạnh tranh, Samsung Electronics chiếm 19% thị trường điện thoại thông minh toàn cầu trong quý II/2025. Apple (Mỹ) xếp thứ hai với 16% thị phần, tiếp theo là Xiaomi (Trung Quốc) chiếm 15% thị phần.

10. Đồng tiền kỹ thuật số bitcoin đã lần đầu tiên vượt mốc 123.000 USD/BTC trong phiên 14/7, đánh dấu một cột mốc quan trọng cho đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới sau khi tăng 30% kể từ đầu năm 2025 đến nay. Bitcoin đã leo lên mức cao kỷ lục 123.153,22 USD/BTC nhờ lực đẩy từ nhiều yếu tố thuận lợi gồm nhu cầu mạnh mẽ từ các tổ chức, kỳ vọng về đà tăng trưởng hơn nữa và sự ủng hộ từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.