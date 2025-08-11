(TBTCO) - Eurostat đánh giá triển vọng tăng trưởng của Eurozonenhững tháng tới không mấy sáng sủa, khi Mỹ đã chính thức áp thuế nhập khẩu 15% đối với hàng hóa châu Âu.

Người tiêu dùng mua sắm tại một chợ ở Madrid, Tây Ban Nha. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo số liệu vừa công bố ngày 11/8 của Cơ quan Thống kê Liên minh châu Âu (Eurostat), Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của 20 quốc gia thuộc Khu vực đồng euro (Eurozone) trong quý 2/2025 chỉ tăng 0,1% so với quý trước đó và tăng 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Eurostat đánh giá triển vọng tăng trưởng những tháng tới không mấy sáng sủa, khi Mỹ đã chính thức áp thuế nhập khẩu 15% đối với hàng hóa châu Âu, theo thỏa thuận thương mại Liên minh châu Âu (EU)-Mỹ công bố ngày 27/7.

Mức thuế này dự kiến sẽ đẩy chi phí hàng xuất khẩu lên cao, buộc doanh nghiệp châu Âu hoặc tăng giá bán tại Mỹ, hoặc chấp nhận lợi nhuận sụt giảm.

Trước đó, tăng trưởng kinh tế EU trong quý 1/2025 đạt 0,6%, phần lớn nhờ làn sóng “chạy trước” của các doanh nghiệp, nhằm xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ trước khi Tổng thống Donald Trump công bố đợt áp thuế bổ sung ngày 2/4, chỉ hai ngày sau khi quý 1/2025 kết thúc.

Trong quý 2/2025, hai nền kinh tế Đức và Italy cùng giảm 0,1%. Kinh tế Pháp tăng trưởng 0,3% nhờ tích trữ ôtô và máy bay, trong khi nhu cầu tiêu dùng nội địa gần như đi ngang. Tây Ban Nha trở thành điểm sáng duy nhất trong bốn nền kinh tế lớn của Eurozone, với mức tăng trưởng đạt 0,7%.

Bà Franziska Palmas, nhà kinh tế trưởng khu vực châu Âu của công ty tư vấn kinh tế Capital Economics, ước tính mức thuế 15% từ Mỹ có thể khiến GDP của Eurozone giảm khoảng 0,2%, kéo tăng trưởng cả năm 2025 xuống mức thấp.

Kinh tế Đức hiện mới trở lại gần quy mô của năm 2019, song lĩnh vực sản xuất - trụ cột của hoạt động xuất khẩu - vẫn chật vật trước loạt khó khăn: cạnh tranh mạnh hơn từ Trung Quốc, thiếu hụt lao động tay nghề, giá năng lượng cao, chậm đầu tư hạ tầng, và gánh nặng thủ tục hành chính.

Bà Palmas nhận định Đức sẽ chịu tác động nặng hơn các nền kinh tế lớn khác từ hàng rào thuế quan của Mỹ và chỉ có thể kỳ vọng vào cú hích từ gói chi tiêu công mới của chính phủ Thủ tướng Friedrich Merz bắt đầu phát huy từ 2026.

Ngày 6/8 vừa qua, Nội các Đức đã thông qua dự thảo ngân sách 2026, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp đầu tư công ở mức kỷ lục, tập trung vào hiện đại hóa giao thông, xây dựng nhà ở, an ninh và số hóa. Chi tiêu dự kiến đạt 126,7 tỷ euro (146,2 tỷ USD) năm 2026, tăng so với 115,7 tỷ euro năm 2025./.