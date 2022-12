Cải thiện môi trường kinh doanh giúp tăng năng suất lao động

Tập trung cải cách để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Theo bà Nguyễn Minh Thảo - Trưởng ban Nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM), từ năm 2014 đến nay, những nỗ lực cải cách của Chính phủ hướng tới thị trường tự do và cải thiện môi trường kinh doanh đã đưa vị trí của Việt Nam trên các bảng xếp hạng uy tín toàn cầu đã được “thăng hạng". Tuy nhiên, từ năm 2020 đến nay, có thể do tác động của dịch bệnh, nên tiến trình cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam đang bị chững lại. Thậm chí, dường như mức độ can thiệp của Nhà nước vào thị trường có dấu hiệu tăng lên trong những năm gần đây. Điều này cho thấy, yêu cầu giảm sự can thiệp của Nhà nước, tạo sự chủ động tốt hơn cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh. Ông Fred Mcmahon - Chủ trì nghiên cứu về tự do kinh tế tại Viện Fraser (Canada) nhận xét, việc cải thiện thể chế, thúc đẩy tự do kinh doanh là yêu cầu tất yếu của Việt Nam hiện nay. Muốn tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng GDP nhanh hơn, bền vững hơn, không còn cách nào khác là Việt Nam cần phải tập trung cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh. Để làm được như vậy, thúc đẩy tự do kinh doanh là động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.