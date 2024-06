Cải thiện năng lực cạnh tranh, tối đa hóa lợi ích các bên liên quan

(TBTCO) - Không ít doanh nghiệp có vốn của SCIC đã bản lĩnh đầu tư chọn lọc để gặt hái thành quả tốt cho năm 2023 và bước sang năm 2024 mạnh mẽ hơn.

Động lực tăng trưởng

Trong năm 2023, FPT Telecom tiếp tục thực hiện tái cấu trúc toàn diện nhằm mục tiêu tạo động lực tăng trưởng, tối ưu hiệu quả hệ thống tổ chức và phục vụ khách hàng. Công ty nhanh chóng đón đầu các công nghệ tiên tiến và phát triển các sản phẩm tiên phong: ứng dụng AI và Big Data để cá nhân hóa trải nghiệm, nâng cao hiệu quả phục vụ.

Với dịch vụ chủ yếu là Internet, FPT Telecom đã ra mắt 3 gói cước dịch vụ, mở băng thông không giới hạn cho khách hàng. Ngày hội công nghệ FPT Tech Day thu hút hàng nghìn lượt thăm quan và trải nghiệm, giải game PUBG Mobile F-League có sự tham gia của nhiều streamers nổi tiếng, kỳ vọng trở thành nhà cung cấp hạ tầng đầu cho game tại Việt Nam.

FPT Play cho ra mắt nhiều tính năng mới giúp cá nhân hóa trải nghiệm xem truyền hình của khán giả Việt, đây cũng là đơn vị đẩy mạnh sở hữu bản quyền phát sóng hàng loạt nội dung giải trí đặc biệt và các giải đấu chuyên nghiệp.

Song song đó, hoạt động của Data Center được khai thác tối đa, tổng công suất hiện tại là 17.000m2 với 4000 racks.

Trong khi đó, ông Vũ Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Bảo Minh chia sẻ quan điểm, môi trường kinh doanh khó khăn từ năm 2022 đến nay là phép thử cho bản lĩnh của các doanh nghiệp. Riêng đối với thị trường kinh doanh bảo hiểm, bên cạnh những khó khăn chung của môi trường kinh doanh thì các doanh nghiệp bảo hiểm cũng gặp nhiều thách thức do các cơ chế, chính sách mới được Nhà nước ban hành và áp dụng.

Các quyết định phòng thủ, ngủ đông có thể hạn chế được rủi ro trong thời gian ngắn, nhưng cũng có thể gây ra tác động về lâu dài, bởi lẽ việc lấy lại khách hàng, lấy lại hệ thống mạng lưới phân phối và lấy lại thị phần trên thị trường là rất khó khăn.

Với quan điểm đó, năm 2023, Bảo Minh đã đưa vào hoạt động thêm 3 công ty thành viên, nâng mạng lưới các công ty thành viên lên tổng cộng 65 đơn vị trải dài trên khắp các tỉnh thành. Công ty cũng ra mắt công cụ phần mềm khai báo, giám định và bồi thường trực tuyến đối với bảo hiểm xe cơ giới; Ký kết hợp tác khai thác sản phẩm bảo hiểm với nhiều đối tác đại lý lớn trên thị trường.

Kết quả, năm 2023, Bảo Minh đạt doanh thu 6.630, tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 328,9 tỷ đồng, tăng lần lượt 105,03% và 113,11% so với cùng kỳ. ROE đạt 13,02%, bằng 106,45% so với năm trước.

Một doanh nghiệp khác là Vinare cũng hái quả ngọt từ chiến lược tăng tốc với tổng doanh thu năm 2023 đạt 3.319 tỷ đồng, trong đó doanh thu phí nhận tái bảo hiểm đạt 2.677 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2022. Doanh thu từ mảng nghiệp vụ cốt lõi đã tăng trưởng 28,9% so với cùng kỳ. Nhờ vậy, lợi nhuận trước thuế của tổng công ty đạt 473,6 tỷ đồng, tăng 7,8% so với năm 2022. Vinare trả cổ tức năm 2023 là 20% (trong đó 10% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu), vượt kế hoạch đặt ra là 12%.

Vai trò dẫn dắt chiến lược

Ông Vũ Anh Tuấn cho biết thêm, với mô hình công ty đại chúng niêm yết, mỗi quyết định mang tính định hướng, chiến lược được thông qua của Bảo Minh đòi hỏi sự đồng thuận, ủng hộ rất lớn của cổ đông. Trong đó, vai trò dẫn dắt quan trọng nhất là công ty mẹ - đại diện quản lý vốn nhà nước SCIC, các cổ đông chiến lược AXA SA và Firstland Hongkong.

“Sự đoàn kết, quyết tâm và tinh thần trách nhiệm trong công việc đã giúp cho hoạt động kinh doanh của Bảo Minh năm 2023 có được những thành tựu đáng ghi nhận. Trong đó, tiêu biểu nhất là việc giành lại vị trí thứ ba trên toàn thị trường” - ông Tuấn chia sẻ.

Ông Hoàng Việt Anh - Chủ tịch FPT Telecom cũng cho biết SCIC đã và đang ủng hộ mạnh mẽ những đổi mới sáng tạo đưa các sản phẩm dịch vụ mới của FPT Telecom ra thị trường nhằm tăng sức cạnh tranh và qua đó tăng tốc phát triển kinh doanh. Đây là điều FPT Telecom luôn mong muốn phát huy trong thời gian tới, trong việc liên kết các sản phẩm dịch vụ của các công ty thành viên trong tập đoàn FPT nhằm xây dựng một hệ sinh thái hoàn chỉnh nhất cho các khách hàng của toàn tập đoàn. Hệ sinh thái này sẽ tiếp tục được mở rộng phối hợp với các đối tác ở bên ngoài như y tế, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm…

Tại Vinare, kết quả mà tổng công ty đạt được khiến các cổ đông nước ngoài đánh giá cao. Ông Seng Lee - Giám đốc Khối Đầu tư Chiến lược Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương nhấn mạnh VINARE đã có cách tiếp cận thận trọng phù hợp trong định hướng kinh doanh và quản trị rủi ro, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế vĩ mô và thị trường bảo hiểm còn đối mặt với nhiều thách thức. Swiss Re cam kết sẽ luôn đồng hành cùng các cổ đông lớn như SCIC giúp VINARE nâng cao năng lực cạnh tranh và tầm ảnh hưởng đối với thị trường trong nước và quốc tế.

Tối đa hóa lợi ích các bên liên quan

Khi có chiến lược đúng, các doanh nghiệp trong danh mục của SCIC tự tin đặt kế hoạch kinh doanh tăng trưởng cho năm 2024, được dự báo có nhiều khó khăn.

Ông Vũ Anh Tuấn cho biết, Bảo Minh sẽ đặt trọng tâm ở các khách hàng hiện hữu, khách hàng trung thành, kiên quyết không để mất nhóm khách hàng này. Đồng thời, đa dạng hóa sản phẩm bảo hiểm, đặc biệt là khai thác tiềm năng các sản phẩm bán lẻ, sản phẩm kinh doanh qua môi trường mạng.

Kế hoạch kinh doanh năm 2024 đã được ĐHCĐ Bảo Minh thông qua đặt mục tiêu tăng trưởng so với năm 2023, ROE ít nhất 10% và cổ tức bằng tiền mặt 10%.

Vinare cũng đặt mục tiêu tăng trưởng với lợi nhuận trước thuế là 505 tỷ đồng, tăng 6,6% so với năm 2023. Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức của năm 2024 là 20% (10% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu).

Với FPT Telecom, bên cạnh 3 trung tâm dữ liệu đang vận hành, doanh nghiệp đầu tư thêm 2 trung tâm mới tại Thủ Đức và Khu đô thị công nghệ FPT Đà Nẵng.

Đồng thời đẩy mạnh tìm kiếm phương án hợp tác để đầu tư các dự án lớn như cáp biển trung tâm dữ liệu… nhằm một mặt giảm thiểu chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ và mặt khác đem lại những giá trị lớn cho công ty về kinh doanh dài hạn.

Cải thiện năng lực cạnh tranh cốt lõi, đảm bảo cho tầm nhìn phát triển dài hạn, bền vững, cho phép các doanh nghiệp tối đa hóa lợi ích của các bên liên quan, trong đó có cổ đông lớn SCIC.