Cần giải pháp mạnh mẽ hơn để doanh nghiệp, cá nhân tham gia bảo hiểm rủi ro an ninh mạng

(TBTCO) - Chuyển đổi số là con đường tất yếu phải đi đối với các doanh nghiệp, tuy nhiên, nguy cơ về lộ lọt dữ liệu cũng gia tăng tỷ lệ thuận. Bảo mật dữ liệu cá nhân, doanh nghiệp không chỉ là vấn đề của riêng ai mà trở thành vấn đề xã hội. Vì thế, bên cạnh các biện pháp phòng và chống bị tấn công trên môi trường mạng, nên có những biện pháp chuyển giao rủi ro thông qua bảo hiểm, góp phần giảm thiểu thiệt hại trên môi trường mạng.

Đây là chia sẻ của ông Lê Hoài Nam - Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm BSH tại Hội thảo và Triển lãm quốc tế về An toàn không gian mạng Việt Nam 2024 lần thứ 6 mới được tổ chức gần đây.

Mất an toàn dữ liệu - rủi ro lớn cho doanh nghiệp trong kỷ nguyên số

Theo Công ty Công nghệ An ninh mạng quốc gia Việt Nam (NCS), năm 2023, tình hình an ninh mạng tại Việt Nam ở mức báo động khi có khoảng 13.900 vụ tấn công mạng xảy ra, tăng 9,5% so với năm 2022. Tính riêng 3 tháng cuối năm 2023, số vụ tấn công mạng tăng gấp rưỡi so với trung bình (1.614 vụ).

Đáng chú ý, mục tiêu của các cuộc tấn công này chủ yếu nhằm vào các cơ quan Chính phủ, ngân hàng, tổ chức tài chính, hệ thống thông tin và cơ sở hạ tầng quan trọng của doanh nghiệp. Theo đó, có tới 342 trang web giáo dục có tên miền .edu.vn và 212 trang web của cơ quan chính phủ có tên miền .gov.vn đã bị tấn công theo kiểu này.

Ông Lê Hoài Nam – Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm BSH chia sẻ tại “Hội thảo và Triển lãm quốc tế về An toàn không gian mạng 2024”.

Theo thống kê năm 2023, Bộ Công an đã phải cảnh báo, xử lý hàng chục triệu các vụ việc có liên quan đến xâm phạm cơ sở dữ liệu cá nhân. Các dữ liệu này đã được rao bán giá rẻ trên các diễn đàn, thậm chí rao bán trên cả trên cả các hội nhóm Telegram.

Theo dự báo mới nhất từ Trung tâm Nghiên cứu tội phạm máy tính Mỹ (CCRC), thiệt hại do tội phạm mạng sẽ đạt 12.000 tỷ USD vào năm 2025, hoạt động tống tiền và tấn công mạng sẽ tiếp tục tăng khoảng 30 - 50% hàng năm.

Tại Việt Nam, NCS cũng đưa ra dự báo rằng, các hình thức tấn công mạng có chủ đích vào các hệ thống trọng yếu, tấn công mã hoá dữ liệu sẽ tiếp tục tiếp diễn trong năm 2024. Các doanh nghiệp cần chuẩn bị sẵn sàng để phòng thủ và ứng phó một cách hiệu quả với mối đe dọa an ninh mạng ngày càng phức tạp như hiện nay.

BSH - nhà bảo hiểm tiên phong về bảo hiểm rủi ro không gian mạng tại Việt Nam

Là doanh nghiệp đầu tiên ra mắt sản phẩm bảo hiểm rủi ro không gian mạng dành cho cá nhân mang tên Cyber Guard, tiếp đến là các sản phẩm dành cho nhóm doanh nghiệp, BSH đã trở thành nhà bảo hiểm tiên phong nhận trách nhiệm chuyển giao rủi ro giúp cá nhân và tổ chức trên môi trường không gian mạng.

Lần thứ 2 quay trở lại chương trình “Hội thảo và Triển lãm quốc tế về An toàn không gian mạng 2024”, diễn giả Lê Hoài Nam - Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm BSH đã đóng góp bài diễn thuyết về “Rủi ro mất an toàn dữ liệu, hệ quả và giải pháp chuyển giao” được đánh giá là thông tin hữu ích mà bấy lâu nay các doanh nghiệp đang tìm kiếm.

Ông Lê Hoài Nam (đứng thứ 4 từ trái sang) cùng các diễn giả khác trong hội thảo chuyên đề 2 “An toàn dữ liệu và quyền riêng tư trên môi trường mạng”.

“Đứng trước rủi ro mất an toàn dữ liệu, giải pháp chuyển giao rủi ro thông qua bảo hiểm là một giải pháp nhằm hỗ trợ các cá nhân và doanh nghiệp giảm bớt gánh nặng tài chính khi không may gặp phải các vụ tấn công trên môi trường mạng. BSH tiên phong mang đến hai giải pháp đồng hành cùng cá nhân và doanh nghiệp là: CEI – Bảo hiểm quản lý rủi ro an ninh mạng dành cho doanh nghiệp, CPI (CyberGuard) – Bảo hiểm rủi ro an ninh mạng dành cho cá nhân” - ông Lê Hoài Nam chia sẻ.

Cụ thể, CEI bảo hiểm cho các quyền lợi như trách nhiệm đối với quyền riêng tư, trách nhiệm đối với an ninh mạng, trách nhiệm đối với truyền thông, tống tiền qua mạng, tổn thất tài sản dữ liệu, gián đoạn hoạt động kinh doanh. Hạn mức bảo hiểm giao động từ 2 – 5 triệu USD/quyền lợi, phí bảo hiểm tuỳ theo từng ngành nghề kinh doanh, giao động từ 70.000 USD đến 200.000 USD.

CyberGuard của BSH là sản phẩm tiên phong bảo vệ khách hàng khỏi những rủi ro trong quá trình giao dịch trực tuyến như: gặp rủi ro lừa đảo bán lẻ trực tuyến; rủi ro bị tống tiền trên không gian mạng; bồi thường cho chi phí phục hồi hệ thống máy tính sau sự cố tấn công mạng; bồi thường cho chi phí phục hồi danh tính khi gặp sự cố tấn công mạng.

Bên cạnh việc chia sẻ giải pháp chuyển giao rủi ro thông qua bảo hiểm, đại diện BSH cũng có những kiến nghị nhằm xây dựng thúc đẩy phát triển lành mạnh thị trường bảo hiểm an ninh mạng tại Việt Nam.

Ông Lê Hoài Nam cũng chia sẻ thêm, các đơn vị liên quan cần nghiên cứu giải pháp mạnh mẽ hơn để các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị quản lý lượng lớn cơ sở dữ liệu người dùng lớn như ngân hàng, doanh nghiệp viễn thông, công ty chứng khoán, sàn giao dịch thương mại điện tử, hãng hàng không... cân nhắc đưa bảo hiểm rủi ro không gian mạng vào nhóm danh sách sản phẩm bảo hiểm cần trang bị để đảm bảo an toàn chính họ và khách hàng của mình.

Cùng với đó, cần tăng cường truyền thông, đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực bảo hiểm an ninh mạng; có nhiều chính sách khuyến khích, ưu đãi cho các doanh nghiệp bảo hiểm phát triển cũng như triển khai các sản phẩm bảo hiểm an ninh mạng.

Bên cạnh đó, “các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp bảo hiểm và các đơn vị công nghệ an ninh mạng cần cùng nhau xây dựng cơ sở dữ liệu và chia sẻ thông tin rủi ro an ninh mạng. Qua đó, các công ty bảo hiểm có thể tính toán định phí bảo hiểm phù hợp hơn, dễ tiếp cận hơn với đa số các khách hàng có nhu cầu mua bảo hiểm an ninh mạng” – ông Lê Hoài Nam đề xuất./.