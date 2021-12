Cận Tết lại "nóng" buôn bán, vận chuyển pháo lậu

(TBTCO) - Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán nên tình hình buôn bán, vận chuyển pháo lậu qua biên giới bắt đầu "nóng" dần. Trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng cả nước liên tiếp phát hiện và bắt giữ nhiều vụ việc quy mô lớn.

Càng gấn Tết, buôn lậu pháo càng phức tạp

Thực hiện kế hoạch đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngày 16/12, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển 94 kg pháo từ biên giới vào nội địa. Trước đó, ngày 25/11, lực lượng chức năng tỉnh này cũng đã chặn đứng gần 1 tấn pháo lậu được sản xuất tại Trung Quốc tại khu vực làng Dăng, xã Ia O, huyện Ia Grai.

Tại Cao Bằng, ngày 13/12, khi đang làm nhiệm vụ tại xóm Nặm Loát, xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đã phát hiện xe ô tô BKS 11A-043.01 có biểu hiện nghi vấn, sau khi kiểm tra phát hiện 2 thùng các tông bên trong chứa pháo nổ. Đối tượng khai nhận mua số hàng trên từ một người đàn ông Trung Quốc tại khu vực biên giới Việt - Trung thuộc địa phận cửa khẩu Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Sau đó vận chuyển từ cửa khẩu Trà Lĩnh về Bắc Kạn để tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán.

Tại Lào Cai, tỉnh Lào Cai vừa phát hiện, bắt giữ kho pháo nổ khối lượng hơn nửa tấn tại một ngôi nhà ở tổ 27, phường Bắc Cường, TP Lào Cai. Các đối tượng khai nhận, số hàng được mua từ Trung Quốc và vận chuyển nhỏ giọt về Việt Nam từ nhiều ngày nay để phân phối thị trường trong nước dịp Tết Nguyên đán.

Đáng chú ý, giữa tháng 11 vừa qua, một đường dây buôn bán pháo nổ siêu khủng từ Quảng Trị về Nghệ An đã được triệt phá thành công. Cụ thể, thực hiện Kế hoạch đấu tranh Chuyên án 1121P, ngày 14/11, lực lượng chức năng Nghệ An đã đồng loạt phá án thành công, bắt giữ 7 đối tượng và thu giữ tang vật hơn 1.500 kg (1,5 tấn) pháo nổ các loại tại xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc. Ngay sau đó, ngày 16/11, mở rộng Chuyên án 1121P, lực lượng chức năng hai tỉnh Nghệ An và Quảng Trị đã phối hợp phá án, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ tang vật 61 bao tải, trong có chứa hơn 900 kg pháo nổ các loại. Tính đến nay, tổng số tang vật thu giữ trong chuyên án này lên hơn 2.627 kg pháo các loại. Được biết, để qua mặt lực lượng chức năng, các đối tượng đã chia nhỏ lượng “hàng” và cất giữ tại nhiều địa điểm khác nhau trên các địa bàn. Khi thấy thời cơ thuận lợi, số pháo được cất giấu sẽ được ngụy trang và vận chuyển bằng nhiều hình thức để giao cho người mua.

Tiếp đó, ngày 13/12, tại xóm Lý Nhân, xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, lực lượng Hải quan tỉnh Nghệ An đã chủ trì, phối hợp bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép 28 kg pháo các loại. Hiện, hồ sơ vụ việc đã được Đội Kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan Nghệ An đã bàn giao cho Công an huyện Yên Thành tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hải quan Quảng Trị bắt giữ vụ vận chuyển pháo lậu "khủng". Ảnh: Tố Uyên

Tại Tây Ninh, ngày 16/12, qua tuần tra khu vực biên giới sông Vàm Cỏ Đông thuộc ấp Phước Trung, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, lực lượng chức năng tỉnh này đã phát hiện nhóm đối tượng điều khiển 1 xuồng máy (có chứa đầy hàng hóa) di chuyển trên sông Vàm Cỏ Đông hướng từ lãnh thổ Campuchia qua biên giới vào nội địa Việt Nam. Khi nhận được tín hiệu kiểm tra, các đối tượng đã tẩu thoát, bỏ lại xuồng máy chứa 540 hộp pháo hoa với tổng trọng lượng trên 800 kg có xuất xứ nước ngoài. Hiện, vụ việc đang được tiến hành điều tra, xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Kiểm soát chặt chẽ, trực 24/24 giờ tại các điểm nóng

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, do nhu cầu sử dụng pháo của người dân dịp cuối năm, nhất là Tết Nguyên đán và các lễ hội gia tăng, cộng thêm lợi nhuận từ pháo đem lại khá cao nên các đối tượng đã tìm mọi cách để móc nối, cấu kết mua bán và vận chuyển pháo lậu từ nước ngoài, nhất là Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.

Đại diện Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) nhấn mạnh, các đối tượng lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở, thời tiết sương mù để gia tăng các hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép các loại hàng hóa phục vụ Tết, trong đó có pháo nổ, các sản phẩm từ pháo…Từ đầu tháng 12 đến nay, tại các khu vực biên giới các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, lực lượng hải quan đã phát hiện và truy đuổi nhiều đối tượng vận chuyển pháo qua biên giới với quy mô nhỏ lẻ từ 5 - 20 kg. Các đối tượng thường cất giấu pháo lẫn với các loại hàng hóa, dưới hầm, cốp xe; để lẫn trong hành lý lái, phụ xe, hàng hóa, phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hóa nhập khẩu hoặc mang vác xé lẻ qua đường mòn biên giới, khi bị phát hiện thì vứt bỏ hàng chạy qua biên giới...

Thực hiện Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, lực lượng hải quan đã và đang tập trung tăng cường kiểm soát, nắm địa bàn quản lý nhằm ngăn chặn kịp thời các hoạt động buôn lậu qua biên giới.

Trong đó, từ nay đến Tết Nguyên đán, để kiểm soát chặt, không cho pháo lậu tràn qua biên giới vào nội địa tiêu thụ, lực lượng hải quan các địa phương đã xây dựng kế hoạch cụ thể và phối hợp các lực lượng chức năng khác trên địa bàn tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong địa bàn kiểm soát.

Đơn cử, là một trong những địa bàn trọng điểm về hoạt động buôn bán, vận chuyển pháo nổ các loại từ biên giới vào nội địa tiêu thụ những ngày cuối năm, nhất là tại các cửa khẩu: Tân Thanh, Cốc Nam, Hữu Nghị, Chi Ma... Hải quan Lạng Sơn sẽ tăng cường lực lượng kiểm soát chặt chẽ, trực 24/24 giờ tại các điểm nóng.

Đồng thời, lực lượng hải quan cũng phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân, cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp hiểu rõ các quy định về cấm mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo; tuyên tuyền tới bà con cư dân biên giới không tham gia mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo các loại./.