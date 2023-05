(TBTCO) - Hưởng ứng ''Tháng hành động vì an toàn thực phẩm'', ngày 18/5, Sở Công thương Hà Nội đã khai mạc “Hội chợ nông sản thực phẩm an toàn TP. Hà Nội năm 2023”. Hội chợ diễn ra từ ngày 18/5 đến 22/5/2023 tại Khu đô thị An Bình City, quận Bắc Từ Liêm.