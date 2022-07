Câu chuyện tài chính của DIC Corp quanh đợt thoái trào của cổ phiếu DIG

(TBTCO) - Cổ phiếu DIG của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (DIC Group) giảm giá mạnh giai đoạn gần đây sau chu kỳ tăng cuối năm 2021. Công ty này cũng đang đối diện thực trạng một số cổ đông lớn và là đối tác rút vốn, trong khi thực lực tài chính của công ty cũng trải qua giai đoạn dòng tiền kinh doanh âm lớn kéo dài từ năm 2021 sang đầu năm 2022. Đây sẽ là những thử thách lớn về tài chính của doanh nghiệp này trong giai đoạn sắp tới.

“Hàng nóng” DIG thoái trào

Cổ phiếu DIG vốn được coi là một trong những tâm điểm tạo nên sức nóng sàn chứng khoán cuối năm 2021, thì nay đang rơi vào giai đoạn thoái trào mà chưa có tín hiệu dừng lại.

Nhìn lại giai đoạn nửa cuối 2021, DIG trở thành điểm nóng khi tăng giá “dựng đứng” từ mức chỉ khoảng 24.000 đồng/cổ phiếu vào thời điểm giữa năm 2021, lên đạt đỉnh tới 95.400 đồng/cổ phiếu vào đầu tháng 1/2022. Theo đó, cổ phiếu DIG đã tăng giá gấp gần 4 lần chỉ trong vòng nửa năm. Tuy nhiên, sau giai đoạn thăng hoa đó, DIG chuyển trạng thái sang giai đoạn thoái trào với tốc độ chóng mặt. Cụ thể, từ đầu tháng 3 đến nay, DIG đã rơi giá liên tục và hiện đã về mặt bằng giá chỉ khoảng 35.000 đồng/cổ phiếu.

Dự án khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu là lý do ban đầu tạo nên mối duyên hợp tác giữa DIC Group và Him Lam. Ảnh: T.L

Trong khi đó, cổ phiếu DIG thời gian qua cũng đối diện với động thái thoái vốn của nhiều cổ đông lớn. Mới đây nhất, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thiên Tân đã bán ra hơn 1,15 triệu cổ phiếu và giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 16,89%. Trước đó, Thiên Tân cũng đã có một đợt bán ra vào tháng 5/2022 để giảm tỷ lệ sở hữu từ 18,07% xuống còn 17,7%.

Ngoài ra, một cổ đông lớn khác là Công ty cổ phần Kinh doanh địa ốc Him Lam có động thái bán ra cổ phiếu DIG với nhiều đợt khác nhau. Theo đó, tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của Him Lam tại DIC Group đã giảm liên tục từ 12,98% hồi đầu tháng 1/2022 xuống 9% vào đầu tháng 4/2022 và tiếp tục “teo” dần xuống 4,99% vào cuối tháng 4/2022. Với tỷ lệ này, Him Lam đã không còn là cổ đông lớn tại DIC Corp nữa.

Ngoài Bắc Vũng Tàu, DIC Group cũng đang đầu tư nhiều dự án bất động sản khác, trong đó có Khu đô thị sinh thái Đại Phước. Ảnh: T.L

Trước diễn biến lao dốc liên tục của cổ phiếu DIG, Công ty DIC Group cũng có văn bản cho biết các hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường. Công ty cho biết cũng xây dựng các phương án bán sỉ và chuyển nhượng các dự án cấp 2 cho các đơn vị có năng lực và kinh nghiệm để có thể có nguồn thu lớn phục vụ tái đầu tư, cũng như hoàn thành kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2022. Ngoài ra trong 6 tháng đầu năm 2022, DIC Group cũng không phát sinh dư nợ tín dụng dài hạn.

Bấp bênh dòng tiền

Trước đó, Him Lam và DIC Group từng có nhiều hoài bão lớn, trong đó đáng chú ý là kế hoạch hợp tác giữa 2 công ty này trong việc thực hiện Dự án khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu. Quy mô dự án này là 90 ha, được lên kế hoạch đầu tư lên tới 10.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, phương án thành lập liên doanh do DIC Group nắm giữ 65% vốn và Him Lam góp 35% vốn không được cổ đông của DIC Group thông qua thời điểm đó. Sau đó từ cuối năm 2020, Him Lam đã thực hiện các động thái mua vào liên tục cổ phiếu DIG và trở thành cổ đông lớn của DIG. Tuy nhiên, mối lương duyên giữa Him Lam và DIC Group cũng không tồn tại được lâu và Him Lam đã thực hiện việc rút vốn khỏi DIC Group thời gian gần đây.

DIC Group bị cưỡng chế thuế hơn 30 tỷ đồng Cuối tháng 6/2022, DIC Group bị Chi cục thuế khu vực Vũng Tàu - Côn Đảo ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản và yêu cầu phong tỏa tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng với số tiền hơn 30,6 tỷ đồng.

Thái độ của DIC Group cho đến nay vẫn tỏ ra không muốn từ bỏ đại dự án này. Theo thông tin về tiến độ dự án thể hiện tại báo cáo thường niên 2021 thì công ty đã thỏa thuận bồi thường, giải phóng mặt bằng cho phần diện tích 20 ha, thuộc giai đoạn 1 của dự án. Trong kế hoạch năm 2022, DIC Corp sẽ hoàn thành thủ tục ban hành quyết định thu hồi đất; hoàn thành công tác đền bù khu C, được giao đất giai đoạn 1, triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 và triển khai thiết kế công trình trên đất, ép cọc thử công trình Cụm chung cư CC1 và HH3.

Không chỉ có Dự án khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu, DIC Group cũng đang ôm khá nhiều dự án lớn nhỏ khác nhau. Tuy vậy, thực tế việc thực hiện đầu tư của công ty cũng không thực thi được theo yêu cầu đề ra. Trong năm 2021, kế hoạch đầu tư dự án đã được đại hội đồng cổ đông phê duyệt là 9,4 nghìn tỷ đồng, nhưng thực tế công ty chỉ đầu tư được 3 nghìn tỷ đồng, đạt 32,1% kế hoạch.

Tuy kế hoạch đầu tư không đạt yêu cầu các cổ đông đặt ra, nhưng DIC Group vẫn ghi nhận dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 2.768 tỷ đồng trong năm 2021. Trong giai đoạn này, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh cũng âm 1.966 tỷ đồng. Với diễn biến này, việc cân đối dòng tiền riêng cho hoạt động kinh doanh cũng đã là một bài toán khó cho DIC Group, chưa nói đến việc có thể tích lũy được nguồn lực tài chính để hỗ trợ cho các hoạt động đầu tư.

Trong khi đó, diễn biến dòng tiền trong hoạt động kinh doanh vẫn tiếp tục không thực sự vững vàng ngay cả bước sang năm 2022. Riêng quý I/2022, dòng tiền thuần trong hoạt động kinh doanh của DIC Group âm thêm 1.496 tỷ đồng. Trong đó, những khoản “ngốn” dòng tiền nhất đối với công ty trong giai đoạn này các khoản chi cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ và chi khác trong hoạt động kinh doanh.

Mặc dù diễn biến khó khăn dòng tiền cũng còn là câu chuyện của nhiều doanh nghiệp xây dựng bất động sản khác giai đoạn đầu năm 2022, nhưng riêng với DIC Group thì thực trạng hiện nay vẫn đặt ra những gánh nặng tài chính không nhỏ.

Nhiều doanh nghiệp xây dựng bất động sản đối diện khó khăn dòng tiền Nhìn qua diễn biến dòng tiền kinh doanh của một số doanh nghiệp lĩnh vực xây dựng - bất động sản trong quý I/2022 có thể thấy, cũng còn nhiều công ty đang phải đối diện khó khăn về cân đối dòng tiền trong hoạt động kinh doanh. Chẳng hạn như, Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex - VCG) ghi nhận dòng tiền thuần trong hoạt động kinh doanh âm 2.445 tỷ đồng; Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HoaBinh Corporation, HBC) ghi nhận âm 1.050 tỷ đồng; Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền (KDH) ghi nhận âm 480 tỷ đồng…

Diễn biến dòng tiền kinh doanh của DIC Group với một số doanh nghiệp ngành xây dựng, bất động sản quý I/2022 (tỷ đồng)