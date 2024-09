Central Retail Việt Nam chung tay hỗ trợ 10.000 suất hàng cứu trợ đồng bào bị bão lụt

(TBTCO) - Nhằm chung tay hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ, Tập đoàn Central Retail Việt Nam triển khai chiến dịch “Central Retail chung tay hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng của bão lụt tại các tỉnh miền Bắc”.

Bão Yagi đã gây ra những thiệt hại vô cùng nghiêm trọng đối với nhiều địa phương miền Bắc, đặc biệt là các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình, Hà Nam, Hà Nội... Hàng ngàn ngôi nhà bị tốc mái, nhiều diện tích hoa màu bị tàn phá, lũ lụt nghiêm trọng gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân.

Nhằm chung tay hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ, Tập đoàn Central Retail Việt Nam triển khai chiến dịch “Central Retail chung tay hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng của bão lụt tại các tỉnh miền Bắc”. Theo đó, Central Retail Việt Nam chung tay hỗ trợ 10.000 suất hàng nhu yếu phẩm (mỗi suất bao gồm 1 thùng mì, 1 thùng nước uống tinh khiết), hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do mưa bão, với tổng chi phí khoảng 1,25 tỷ đồng.

Nhân viên Central Reatil trao tặng nhu yếu phẩm cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ

Ông Olivier Langlet, Tổng Giám đốc tập đoàn Central Retail Việt Nam, cho biết: “Tại những địa phương có siêu thị GO!, Big C hoạt động, chúng tôi sẽ cử nhân viên tham gia, phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan ban ngành, trực tiếp đi trao hàng cứu trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Ngay trong chiều nay, 10/9, nhân viên GO! Hà Nam đã trao các mặt hàng thiết yếu cho các hộ dân chịu ảnh hưởng bão lụt".

"Chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc với các địa phương khác để trao những phần hàng cứu trợ đến cho bà con. Chúng tôi hy vọng, những suất hàng thiết yếu này sẽ góp phần nhỏ chung tay giúp đồng bào vùng bão lũ nhanh chóng vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống”, ông Olivier Langlet cho biết thêm.

Trước đó, khi lũ lụt xảy ra vào cuối năm 2022 ở khu vực miền Trung, với tinh thần tương thân tương ái, đoàn công tác của đại siêu thị GO! Đà Nẵng, và GO! Huế - thành viên của Central Retail Việt Nam, đã phối hợp với Hội chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng và Hội chữ thập đỏ tỉnh Thừa Thiên Huế trao tặng 400 phần quà đến 2 khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là quận Liên Chiểu và quận Thanh Khê (TP. Đà Nẵng); và xã Quảng An, huyện Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế).

Tại các địa phương trên các nhân viên của GO! Đà Nẵng, và GO! Huế đã trực tiếp thăm hỏi, động viên và trao tặng người dân ở mỗi địa phương 200 phần quà, mỗi phần quà trị giá hơn 300.000 đồng, là các nhu yếu phẩm như: Bột giặt, xà bông, dầu ăn, nước mắm, gạo, đồ hộp, mì tôm, bánh mì Baguette... góp phần giúp người dân ở 2 địa phương này nhanh chóng vượt qua khó khăn, dần ổn định cuộc sống./.