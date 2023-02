Chỉ số giá tiêu dùng của Hà Nội tháng 2/2023 tăng 0,49%

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê TP. Hà Nội, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 02/2023 tăng 0,49% so với tháng trước, tăng 0,84% so với tháng 12/2022 và tăng 2,41% so với cùng kỳ năm trước. CPI bình quân 2 tháng đầu năm nay tăng 2,75% so với bình quân cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá tiêu dùng của Hà Nội tháng 2/2023 tăng 0,49%. Ảnh: NNK Trong tháng 2, 7/11 nhóm hàng CPI tăng so với tháng trước, cụ thể: Nhóm giao thông tăng 1,99% (tác động làm tăng CPI chung 0,19%), chủ yếu do giá xăng điều chỉnh tăng vào ngày 13/02 và ngày 21/02/2023 khiến giá xăng bình quân trong tháng tăng 5,46% so với bình quân tháng trước. Nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 1,89% (tác động làm tăng CPI chung 0,38%) do ảnh hưởng giá gas thế giới nên giá gas trong nước tăng mạnh 13,7%, đồng thời giá vật liệu xây dựng đang có xu hướng tăng từ đầu năm. Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,12% do sau Tết Nguyên đán nhu cầu tiêu dùng của người dân trong mùa Lễ hội tăng cao. Nhóm may mặc, mũ nón, giày dép và nhóm thiết bị, đồ dùng gia đình cùng tăng 0,07%. Các nhóm còn lại có CPI tăng nhẹ từ 0,03% - 0,05%. Cũng trong tháng 2, 3/11 nhóm hàng có CPI giảm so với tháng trước, cụ thể: Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,49% (tác động làm giảm CPI chung 0,04%) do thành phố tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm tra, kiểm soát giá cả dịch vụ không để tình trạng tăng giá tại các khu, điểm du lịch tâm linh và khu vực diễn ra lễ hội... Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,24% (tác động làm giảm CPI chung 0,07%) do giá các mặt hàng thực phẩm giảm 0,5%, các loại rau tươi, khô và chế biến đang vào mùa thu hoạch nên giá giảm 2,87%. Nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,05%. Riêng nhóm giáo dục giữ mức giá tương đương tháng trước. Bình quân 2 tháng đầu năm 2023, có 9/11 nhóm hàng CPI bình quân tăng so với bình quân cùng kỳ năm trước. Có 2/11 nhóm hàng CPI bình quân 2 tháng đầu năm giảm so với bình quân cùng kỳ: Giáo dục giảm 2,68%; bưu chính viễn thông giảm 0,29%.

Quốc Trí - Diệu Hoa