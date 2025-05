(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), do bất ổn địa chính trị kéo dài, mâu thuẫn thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc đã làm gia tăng tâm lý phòng ngừa rủi ro, thúc đẩy nhu cầu trú ẩn vào vàng, từ đó giá vàng tăng.

Giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới. Tính đến ngày 28/4/2025, bình quân giá vàng thế giới ở mức 3.220,07 USD/ounce, tăng 7,33% so với tháng 3/2025. Trong tháng 4/2025, giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh và lập đỉnh mới do bất ổn địa chính trị kéo dài, từ chiến sự tại U-crai-na, căng thẳng ở Trung Đông đến mâu thuẫn thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc đã làm gia tăng tâm lý phòng ngừa rủi ro, thúc đẩy nhu cầu trú ẩn vào vàng.

Hoạt động mua vàng ồ ạt từ các ngân hàng Trung ương, đặc biệt là ở châu Á và Trung Đông, cùng với kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất đã góp phần đẩy giá vàng lên cao.

Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 4/2025 tăng 10,54% so với tháng trước; tăng 37,14% so với cùng kỳ năm trước; tăng 22,43% so với tháng 12/2024; bình quân 4 tháng đầu năm 2025, chỉ số giá vàng tăng 32,85%.

Chỉ số giá vàng tháng 4 tăng 10,54%. Ảnh: TL

Giá vàng sáng ngày 6/5/2025 bật tăng, với biên độ điều chỉnh tăng khoảng 3 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch ngày 5/5. Tại thời điểm 9 giờ, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết, vàng miếng (loại: 1 lượng, 10 lượng, 1 kg) giao dịch ở mức 120,8 - 122,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng nhẫn (loại: 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ) ở mức 115,5 - 118 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại báo cáo phục vụ chất vấn vừa gửi Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước cho biết, một trong những định hướng quản lý thị trường vàng là tiếp tục truyền thông để cung cấp các thông tin về chủ trương, giải pháp, chính sách nhằm ổn định tâm lý thị trường.

Dự kiến, Ngân hàng Nhà nước sẽ sớm sửa Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý thị trường vàng theo trình tự, thủ tục rút gọn. Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan (Bộ Công an, Công thương, Tài chính) để tăng thanh, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, cửa hàng, đại lý phân phối và mua bán vàng miếng. Việc này nhằm kịp thời phát hiện những sơ hở, vi phạm để xử lý nghiêm.

Cơ quan này thừa nhận thị trường vàng vẫn chưa thực sự ổn định bền vững, vẫn chịu tác động bởi yếu tố tâm lý, kỳ vọng, tiềm ẩn rủi ro tác động đến thị trường tiền tệ, ngoại hối. Để ổn định thị trường vàng bền vững, cần có sự vào cuộc đồng bộ của các bộ ngành, địa phương, theo chỉ đạo của Thủ tướng, Chính phủ./.