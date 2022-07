Chi tiết các vùng tăng lương tối thiểu từ 1/7

Theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, lương tối thiểu vùng theo tháng sẽ chính thức tăng bình quân thêm 6% theo 4 vùng áp dụng từ ngày 1/7.

Cụ thể, 4 vùng áp dụng tăng lương tối thiểu từ 1/7 như sau:

Vùng I gồm:

Tất cả các quận của Hà Nội và một số huyện gồm: Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì, Thường Tín, Hoài Đức, Thạch Thất, Quốc Oai, Thanh Oai, Mê Linh, Chương Mỹ và Thị xã Sơn Tây; TP. Hạ Long (Quảng Ninh); các quận/huyện Thủy Nguyên, An Dương, An Lão, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Cát Hải, Kiến Thụy (thuộc TP. Hải Phòng); các quận của TP. Hồ Chí Minh, TP. Thủ Đức và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè. TP. Biên Hòa, TP. Long Khánh và các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Xuân Lộc thuộc tỉnh Đồng Nai; TP. Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Thị xã Bến Cát, Thị xã Tân Uyên, các huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo thuộc tỉnh Bình Dương; TP Vũng Tàu, Thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Lương tối thiểu vùng theo tháng sẽ chính thức tăng bình quân thêm 6% từ 1/7. Ảnh minh họa

Vùng II gồm:

Các huyện còn lại của Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hải Dương (Hải Dương); TP. Hưng Yên, Thị xã Mỹ Hào và các huyện Văn Lâm, Văn Giang, Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên); các quận/huyện của TP. Đà Nẵng.

TP. Vĩnh Yên, Phúc Yên và các huyện Bình Xuyên, Yên Lạc (tỉnh Vĩnh Phúc); TP. Bắc Ninh, Từ Sơn và các huyện Quế Võ, Tiên Du, Yên Phong, Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài (tỉnh Bắc Ninh); TP. Cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái và các thị xã Quảng Yên, Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh); TP. Thái Nguyên, Sông Công và Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên); TP. Hoà Bình và huyện Lương Sơn (Hòa Bình); TP. Việt Trì (Phú Thọ); TP. Lào Cai (Lào Cai); TP. Nam Định và huyện Mỹ Lộc (Nam Định); TP. Ninh Bình; TP. Vinh, Thị xã Cửa Lò và các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên (Nghệ An);

TP. Đồng Hới (Quảng Bình); TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên- Huế); TP. Hội An và Tam Kỳ (Quảng Nam); TP. Nha Trang và Cam Ranh (Khánh Hòa); TP. Đà Lạt và Bảo Lộc (Lâm Đồng); TP. Phan Thiết (Bình Thuận); huyện Cần Giờ (TP. Hồ Chí Minh); TP. Tây Ninh, Thị xã Trảng Bàng, Hòa Thành và huyện Gò Dầu (Tây Ninh); huyện Định Quán, Thống Nhất (Đồng Nai); TP. Đồng Xoài, huyện Chơn Thành, Đồng Phú (Bình Phước);

TP. Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu); TP. Tân An và các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Thủ Thừa, Cần Đước, Cần Giuộc (Long An); TP. Mỹ Tho và huyện Châu Thành (Tiền Giang); TP. Bến Tre và huyện Châu Thành (Bến Tre); TP. Vĩnh Long và thị xã Bình Minh (Vĩnh Long); toàn địa bàn TP. Cần Thơ; TP. Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc (Kiên Giang); TP. Long Xuyên và Châu Đốc (An Giang); TP. Trà Vinh; TP. Bạc Liêu; TP. Cà Mau.

Vùng III gồm:

Các thành phố trực thuộc tỉnh còn lại; Thị xã Kinh Môn và các huyện Cẩm Giàng, Nam Sách, Kim Thành, Gia Lộc, Bình Giang, Tứ Kỳ (Hải Dương); các huyện Vĩnh Tường, Tam Đảo, Tam Đường, Lập Thạch, Sông Lô (Vĩnh Phúc); Thị xã Phú Thọ và các huyện Phù Ninh, Lâm Thao, Thanh Ba, Tam Nông (Phú Thọ); các huyện Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa, Tân Yên, Lạng Giang (Bắc Giang); các huyện Vân Đồn, Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên (Quảng Ninh);

Thị xã Sa Pa và huyện Bảo Thắng (Lào Cai); các huyện còn lại của tỉnh Hưng Yên; Các huyện Phú Bình, Phú Lương, Đồng Hỷ, Đại Từ (Thái Nguyên); Các huyện còn lại thuộc tỉnh Nam Định; Thị xã Duy Tiên và huyện Kim Bảng (Hà Nam); các huyện Gia Viễn, Yên Khánh, Hoa Lư (Ninh Bình); Các thị xã Bỉm Sơn, Nghi Sơn và các huyện Đông Sơn, Quảng Xương (Thanh Hóa);

Các huyện Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Đô Lương, Nam Đàn, Nghĩa Đàn và các thị xã Thái Hòa, Hoàng Mai (Nghệ An); Thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh); các thị xã Hương Thủy, Hương Trà và các huyện Phú Lộc, Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang (Thừa Thiên Huế); Thị xã Điện Bàn và các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Núi Thành, Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh (Quảng Nam); các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh (Quảng Ngãi); Các thị xã Sông cầu, Đông Hòa (Phú Yên); Các huyện Ninh Hải, Thuận Bắc (Ninh Thuận);

Thị xã Ninh Hòa và các huyện Cam Lâm, Diên Khánh, Vạn Ninh (Khánh Hòa); Huyện Đăk Hà (Kon Tum); các huyện Đức Trọng, Di Linh (Lâm Đồng); Thị xã La Gi và các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam (Bình Thuận); Các thị xã Phước Long, Bình Long và các huyện Hớn Quản, Lộc Ninh, Phú Riềng (Bình Phước); các huyện còn lại thuộc tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai; Các huyện Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Châu Đức, Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu); Thị xã Kiến Tường và các huyện Đức Huệ, Châu Thành, Tân Trụ, Thạnh Hóa (Long An); Thị xã Gò Công, Cai Lậy và các huyện Chợ Gạo, Tân Phước (tỉnh Tiền Giang);

Các huyện Ba Tri, Bình Đại, Mỏ Cày Nam (Bến Tre); các huyện Mang Thít, Long Hồ (Vĩnh Long); các huyện thuộc TP.Cần Thơ; các huyện Kiên Lương, Kiên Hải, Châu Thành (Kiên Giang); Thị xã Tân Châu và các huyện Châu Phú, Châu Thành, Thoại Sơn (An Giang); các huyện Châu Thành, Châu Thành A (Hậu Giang); Thị xã Duyên Hải (Trà Vinh); Thị xã Giá Rai và huyện Hòa Bình (Bạc Liêu); các thị xã Vĩnh Châu, Ngã Năm (Sóc Trăng); các huyện Năm Căn, Cái Nước, U Minh, Trần Văn Thời (Cà Mau); các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch và Thị xã Ba Đồn (Quảng Bình);

Vùng IV: các địa bàn còn lại.