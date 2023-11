Chính sách giảm lãi suất bắt đầu “ngấm dần”

Chỉ số giá vàng và giá USD trong tháng 10 đều tăng Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá vàng tháng 10/2023 tăng 0,92% so với tháng trước; tăng 5,87% so với tháng 12/2022; tăng 8,28% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 10/2023 tăng 1,2% so với tháng trước; tăng 1,56% so với tháng 12/2022; tăng 1,79% so với cùng kỳ năm trước.