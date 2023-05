Chợ vải Hưng Yên năm 2023: Giới thiệu sản phẩm đặc trưng của vùng đất Phố Hiến

(TBTCO) - Được diễn ra trong hai ngày 27 - 28/5 tại Khu đô thị Ecopark, phiên chợ vải Hưng Yên năm 2023 có quy mô 50 gian hàng, trưng bày sản phẩm vải tươi và các sản phẩm đặc trưng của các hợp tác xã, nhà vườn của tỉnh để giới thiệu với người tiêu dùng trong và ngoài nước về vải Hưng Yên cùng các sản phẩm đặc trưng của vùng đất Phố Hiến.

Vải lai chín sớm Phù Cừ. Ảnh: TL

Đây là hoạt động nhằm tiếp tục giới thiệu, quảng bá và khẳng định chất lượng sản phẩm vải Hưng Yên nói riêng và nông sản tỉnh Hưng Yên nói chung với người tiêu dùng. Đây cũng là dịp để các hợp tác xã, nhà vườn, hộ sản xuất, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vải lai chín sớm Phù Cừ, vải trứng Hưng Yên trao đổi, lắng nghe những góp ý của người tiêu dùng đối với sản phẩm để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, phương thức phục vụ nhằm đưa vải Hưng Yên không ngừng vươn xa.

Ông Nguyễn Hùng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại tỉnh Hưng Yên cho biết, vùng đất Hưng Yên không chỉ nổi tiếng với nhãn lồng mà còn nhiều loại hoa quả, sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao được người tiêu dùng trong và ngoài nước ưa chuộng như chuối tiêu hồng Khoái Châu, cam Hưng Yên, mật ong hoa nhãn, gà Đông Tảo, nghệ Chí Tân, hoa cây cảnh Xuân Quan, vải lai chín sớm Phù Cừ, vải trứng Hưng Yên…

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu được thiên nhiên ưu đãi, cùng với kinh nghiệm canh tác của người nông dân Hưng Yên, vải lai chín sớm Phù Cừ, vải trứng Hưng Yên từ lâu đã được người tiêu dùng "sành" thưởng thức tìm mua.

Vải lai chín sớm Phù Cừ có đặc điểm vượt trội như quả to, vỏ quả màu sáng đẹp, vị ngọt thơm đặc trưng, thời điểm thu hoạch sớm hơn so với vải thiều; còn vải trứng Hưng Yên là một loại vải đặc sắc về kích thước, khi chín to bằng quả trứng gà, vỏ mỏng có màu đỏ tươi, có vị ngọt thơm, trọng lượng mỗi kg từ 16 - 22 quả.

Ông Vũ Xuân Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Cừ cho biết, ngay từ khi chuẩn bị vào vụ vải, huyện đã tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, mời gọi các doanh nghiệp, các siêu thị, nhà phân phối đến Phù Cừ ký kết tiêu thụ vải. Ngoài ra, huyện Phù Cừ cũng hỗ trợ giống, vốn cho người dân trồng vải, làm cơ sở hạ tầng như đường ra đồng để ô tô có thể vận chuyển thuận lợi mỗi khi vào vụ.

Hiện nay, vải lai chín sớm Phù Cừ, vải trứng Hưng Yên đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận Nhãn hiệu hàng hoá và được trồng nhiều ở huyện Phù Cừ, huyện Ân Thi với tổng diện tích canh tác hơn 1.000ha, sản lượng trên 12.700 tấn; trong đó, đã có nhiều Tổ hợp tác, hộ trồng vải được cấp mã số vùng sản xuất xuất khẩu sang thị trường Mỹ và Nhật Bản.

Theo các nhà vườn, vải Hưng Yên năm nay chất lượng quả ngon ngọt, không bị sâu đầu do thời tiết tốt. Vải chín đến đâu tiêu thụ hết đến đó, giá dao động từ 40-50 nghìn đồng/kg, riêng vải trứng có giá từ 160-180 nghìn đồng/kg./.