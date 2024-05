“Chốt chặn” đảm bảo an toàn chất lượng hàng hóa xuất, nhập khẩu

Giám sát trực tuyến để phòng ngừa rủi ro Để đảm bảo hoạt động quản lý hải quan, không bỏ lọt các hành vi vi phạm, bảo vệ môi trường kinh doanh chân chính, Tổng cục Hải quan đã tăng cường kiểm tra trực tuyến các tờ khai đang trong quá trình thông quan thông qua các hệ thống thông tin nghiệp vụ của ngành Hải quan và hệ thống camera giám sát (gọi tắt là công tác trực ban trực tuyến). Song song với việc tiếp nhận yêu cầu kiểm định, kiểm tra chất lượng từ cục hải quan tỉnh, thành phố, Cục Kiểm định hải quan là một trong các đơn vị tích cực tham gia vào công tác trực ban trực tuyến để phát hiện các mặt hàng đang trong quá trình thông quan có rủi ro cao, yêu cầu cục hải quan tỉnh, thành phố chuyển luồng lấy mẫu gửi Cục Kiểm định hải quan phân tích nhằm xác định chính xác bản chất hàng hóa. Một năm qua, Cục Kiểm định hải quan đã thiết lập và xử lý 107 tin báo từ hệ thống trực ban giám sát trực tuyến. Đơn vị đã kiểm tra và thanh khoản được 79 tin báo, trong đó có 72/79 tin vi phạm, chiếm 91.13%. Số tiền truy thu hơn 2,5 tỷ đồng. Số tiền phạt hơn 457 triệu đồng. Trong đó nhiều trường hợp chưa tính số thuế truy thu các mặt hàng trước đó. Tỷ lệ % phát hiện sai phạm của Cục Kiểm định hải quan trên hệ thống trực ban là chiếm tỷ lệ phát hiện sai phạm cao nhất so với các vụ, cục thuộc các cơ quan khối Tổng cục Hải quan. Cục Kiểm định hải quan xác định đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân, đồng thời góp phần cảnh báo các đối tượng có ý định gian lận thương mại, giúp cho doanh nghiệp nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật hải quan. Để đạt hiệu quả cao, đơn vị đã quyết liệt tổ chức triển khai. Trong đó, tại cấp cục, đơn vị đã khẩn trương thành lập Tổ trực ban giám sát trực tuyến do các lãnh đạo cục, phòng chuyên môn nghiệp vụ, và các cán bộ công chức tham gia luân phiên thực hiện trực. Tại các chi cục cũng thành lập nhóm thường trực xử lý thông tin từ trực ban, giám sát trực tuyến do lãnh đạo chi cục, cán bộ công chức thuộc các đội thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu, đội giám sát trực tiếp thực hiện./.