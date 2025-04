(TBTCO) - Thực hiện tăng cường kiểm tra tháng an toàn thực phẩm, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Nghệ An mới phát hiện, xử lý 2 hộ kinh doanh, buộc tiêu huỷ gần 1 tấn sản phẩm bẩn, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Chiều ngày 25/4, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công thương cho biết, trong hai ngày 21 và 22/4/2025, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 3, Chi cục QLTT tỉnh Nghệ An đã tiến hành kiểm tra đột xuất, phát hiện 02 vụ việc về an toàn thực phẩm, tiêu hủy gần 1 tấn thực phẩm bao gồm các loại như giò me, thịt gà đông lạnh… không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Nghệ An: Phát hiện tiêu huỷ gần 1 tấn thực phẩm bẩn. Ảnh: CTV

Cụ thể, ngày 21/4/2025, Đội QLTT số 3 kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh H.T.L có địa chỉ tại phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Qua kiểm tra phát hiện Hộ kinh doanh H.T.L đang kinh doanh 215 kg giò me không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Tiếp đó vào ngày 22/4/2025, Đội QLTT số 3 kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh L.T.D địa chỉ tại đường Phạm Hồng Thái, phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Qua kiểm tra phát hiện hộ kinh doanh đang kinh doanh 600 kg sản phẩm động vật thịt gà đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Kết quả Đội QLTT số 3 đã xử phạt vi phạm hành chính, nộp ngân sách nhà nước 60 triệu đồng đối với 2 hộ kinh doanh, tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hàng trên theo quy định.